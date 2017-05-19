供應短缺市場不穩影響 木材首3月出口額達14億

由三林集团与砂拉越木材业发展机构共同合作设立的“金合欢木之屋（House of Acacia）”参展单位。

（本报古晋18日讯）基于本地木桐供应短缺与市场不确定因素将影响砂拉越的木材出口表现，因此，在今年首3个月，砂拉越木材与木材产品总出口额是14亿2千万令吉。

砂工业与企业发展部长拿督阿玛阿旺登雅是于今日在2017年砂木材与中小型企业展览开幕仪式上致辭时，这么表示。

他指出，日本仍是砂州最大的木材与木材产品购买国，占出口额的42%，即5亿9千200万令吉，紧接是印度15%（2亿1千300万令吉）、韩国10%（1亿4千600万令吉）、中东国家8%等（1亿1千200万令吉）。

其中以合板、木桐、锯木及中密度纤维板（MDF）为砂州的主要出口木材产品。

与此同时，砂州木质家私出口额于今年首季取得1千116万令吉，较去年同期的1千66万令吉相比增長了5%。此数据有助于刺激砂拉越的家私出口及未来前景。

值得一提是，砂州6大木材业者今日也在会上与各自的买家签署总值达8千万令吉销售合约的意向书，此举将继续支持砂拉越的木材工业成长。

他亦指出，砂州在2015年举办的木材与中小企业展览乃制造了高达9千600万令吉的现金销售额，为此，他希望今年再创新高，并放眼2亿令吉为目标。

也为砂州副首长的他表示，州政府将致力宣传及发展本地中小企业，为它们的产品带来增值，并采用现代的科技和革新方式，以确保它们在全球市场保持竞争力。