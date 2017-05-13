佐科承諾實現城鄉均衡發展 騎電單車視察工程

佐科（右2）骑着电单车亲自率队考察正在兴建中的巴布亚横贯公路。佐科一马当先，钢盔上还附有摄像头，形象很“拉风”。

（印尼瓦梅纳12日综合电）印度尼西亚总统佐科上台后承诺要使整个印尼实现城乡均衡发展，为此他非常关注偏远地区的基础建设，不时微服出巡，视察偏僻省市。

《雅加达环球报》报道，佐科周三去到印尼版图最东边的巴布亚，亲自考察正在兴建中的巴布亚横贯公路。官方发布的照片显示，佐科率领十多人，骑着电单车行驶在巴布亚中心城镇瓦梅纳的土坡路上。随行官员包括印尼国民军总司令加托、公共工程与住房部长巴苏基和陆军参谋长穆约诺。

佐科后来告诉媒体，他们途经的土坡路往后将铺上柏油，成为横亘巴布亚公路的一部分。他表示这项工程艰巨，最初是由国民军出动军人协助推展，后来公共工程与住房部也加入，加速推动工程进度。

印尼要在明年

開通巴布亞橫貫公路

佐科今年2月访澳洲会见在悉尼留学的印尼学生时曾说：“我们正在为巴布亚横贯公路日夜赶工。目的是什么？是为了伸张平等，让印尼最偏远地区也能获得发展。”

全长4千300公里的巴布亚横贯公路将从岛的西部一端向东延伸至与巴布亚新几内亚接壤的边界。印尼政府定下目标要在明年开通这条公路。

《雅加达邮报》报道，公共工程与住房部长巴苏基日前受访时透露，巴布亚横贯公路的建造工程取得“显著进展”，至2016年年底已完成3千850公里，剩余路段将在今明两年内竣工。另外，当局在印尼巴布亚与巴布亚新几内亚分界线附近也正在兴建一条1千零86公里长的公路，目前已完成884公里。

巴苏基表示，巴布亚横贯公路通车后将加速巴布亚各省的发展步伐，因为到时当地许多原本荒远偏僻地区就可以与经济中心连接起来，物资运输也将更为便利，有助于降低当地的基本商品价格，让巴布亚人民受惠。

印尼政府已拨款7.61万亿印尼盾（约24亿令吉）作为巴布亚基础建设之用，另外还设了一个2.18万亿盾的特别配置基金。除了建设道路，印尼政府也正在巴布亚大力发展住房、水坝及水利灌溉系统、发电站等。