代局長：拒屈服白宮 FBI續查俄干預大選

周四在参议院情报委员会听证会上，FBI代理局长麦凯（左）称该局高度重视俄罗斯案子的调查，这与白宫的说法相矛盾。（法新社）

（美国华盛顿12日综合电）美国总统特朗普周二闪电开除联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey），由于FBI正在调查特朗普阵营的与俄罗斯的“关系”，及俄国干预美国总统大选，引发外界质疑原因不单纯。

事隔两天，FBI代理局长麦凯（Andrew McCabe）稍早在参议院情报委员会（Senate Intelligence Committee）的听证会上表示，FBI会继续调查俄国干预美国大选，不会屈服于白宫的压力。

麦凯透露，“迄今为止，没有任何力量阻碍我们的调查”，他承诺若有任何人试图影响调查，会通知情报委员会，也不会去向白宫报告调查进度。

他还强调“你不能阻止FBI的男女探员做正确的事，保护美国人民并维护宪法。”另外，麦凯保证，调查俄国介入大选的机密文件都非常安全，没有外泄。

他也提到：“科米局长在局内获得广泛的支持”、“科米与局内大部分干员保持深厚及正面的关系，今天仍然如此。我对科米有最高评价，我极度敬重他的能力和诚信”，间接否认白宫对科米的指控。白宫曾表示，科米是因为失去FBI探员们的尊重与支持，才被开除。

对于，白宫认为，调查俄罗斯介入大选及特朗普阵营的“通俄门”，是件“超级小事”。麦凯不以为然，他向情报委员会称，这两项调查都“高度重要”。

至于特朗普表示，科米分别在3次场合上，告诉他没有在（俄罗斯影响美国大选）调查范围内，麦凯则不予置评，仅说“我不能评论总统的任何谈话”、“FBI通常不会告知某人是否正被调查”。

此外，许多FBI干员对于特朗普无预警砍人，感到震惊与愤怒，认为此举是“宣战”。他们说：“这本质上是向许多FBI干员宣战，这种事情会有回应。”

白宫不愿具名官员对《华盛顿邮报》说，特朗普对FBI局长科米的愤怒由来已久，原因包括科米从未支持他“遭欧巴马监控”的指控，也多次公开谈论有关俄国干预美国大选、以及特朗普人马与俄国关系的调查，犯了特朗普大忌。