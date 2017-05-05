今晚起至21日 美里首辦 吃貨嘉年華

举办当局设摊位布置比赛，摊主星期三晚上已开始到场进行布置工作。

（本报美里4日讯）为配合美里节，明晚起至本月21日，美里传统手艺研究协会假扇形公园主办“2017年美里吃货嘉年华”！

“2017年美里吃货嘉年华”在美里首次举办，主要是以民为重的方式而举行，扇形公园的舞台交给人民，即摆设桌椅让前来观赏节目的民众坐。

美里吃货嘉年华筹备会主席朱景祥询问时指出，他的作风与众不同，不把扇形公园原有的舞台当节目舞台表演，他特地设立节目舞台在原有的舞台下面，然后将原有的舞台做为民众的坐席。

他说，每逢星期五、六和日晚上都进行各民族文化节目上演，观众们可坐在原有的舞台上观赏。

美里吃货嘉年华现场有超过40个摊位，皆来自砂拉越本土美食，其中也包括5个亚洲美食美食摊位参与，也有清真摊位。

这是一项多元化的节目，也可现场享用多元种族的美食，美食摊将在这期间的傍晚6时开始至晚上11时，举办当局也设立了一个饮食摊布置比赛。

美里吃货嘉年华筹备工作于星期一开始进行，目前的装置已高一段落，各美食摊位明晚开始营业。

此嘉年华主要是饮食，让各民族参盛，一起享用不通的民族美食，聚在一起交流。

美里吃货嘉年华明晚7时进行开幕，主宾为砂旅游、艺术与文化部助理部长拿督李景胜主持，美里市长俞小珊和卑尔骚区州议员拿督陈超耀为贵宾。

这项嘉年华主要是美里人民，筹备会主席希望美里人和亲友们及家人共同出席盛会，一同观赏已预备好的节目。