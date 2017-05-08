人聯聯民合併方式各執一詞 沈桂賢：回歸 黃順舸：合作

人聯聯民合併方式各執一詞 沈桂賢：回歸 黃順舸：合作

首长阿邦佐哈里在众部长陪同下离开土保党总部。

（本报古晋7日讯）砂人联党主席拿督沈桂贤表示，华社团结不只是限于人联党和联民党两党和解，反之也应该包括其他政党，如行动党和公正党。

他今日中午在土保党总部出席砂国阵州议会前夕会议后，对于人联党与联民党合并提问发表言论。

他说，本身也已经说过很多次，一直都欢迎联民党，也敞开人联党大门欢迎他们回归。

他指出，该党与联民党的和解协商正在进行中，至于讨论事宜则不宜对外披露。

“我们还在商讨阶段。”

对于两党是否会以合并方式，沈桂贤直接回应并非合并，“不，我们（人联党）一直欢迎他们回来。”

他继说，并非只是联民党，任何有意愿假如我们的都无人欢迎，包括行动党和公正党。也是砂地方政府及房屋部长的沈桂贤称，砂州首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里昨日在土保党特别大会上促人联党勿继续分裂，他说，首长并非第一次那么说，已故前任首长阿德南也多次强调。对此，他强调，华社团结，不应该只是限于在联民党和人联党。

另外，对于阿邦佐哈里在昨日内阁改组中，增加联民党主席拿督斯里黄顺舸的官职，担任第二财长及国际贸易与电子商务部部长，沈桂贤表示，委任部长是首长的特权，他不愿评论或推测。

黃順舸：合作

联民党主席拿督斯里黄顺舸纠正人联党主席拿督沈桂贤“欢迎回归人联党”言论，并称不是以“回去”的方式，而是以“合作”方式来解决两党的问题。

他今日中午出席砂国阵州议会前夕会议后，接受媒体访问时，针对沈桂贤欢迎联民党领袖和党员“回归”人联党言论作出回应。

他说，基于联民党超过半数党员都不曾参加任何政党，甚至由始至终都不曾是人联党一份子，那又何来的“回去”？

“你怎么叫我回去？联民党半数的党员从来都不是人联党一员，也从来没参加任何政党。”

他指出，这对其他联民党党员来说是没有道理的（doesn’t make sense to them），所以一定要有适当的安排，如以合作方式。

“以合作的方式，不能讲回去，因为我是开除出来的，他们要接受我回去。”

他重申，本身和其他党领袖包括拿督耶里苏修都是被人联党开除出来的，总而言之，两党合并对华社是好事，尤其是华裔在国阵代表权上，何乐不为？

同时，黄顺舸也不愿对合并商讨过程、何时最后一次谈判等事宜做进一步透露，仅表示看以如何的合作形式让两党二合一，有成绩后也自然会对外作出公布。

当媒体进一步追问是否在国选前会有商讨结果时，他则要记者问沈桂贤，不过他接着说，希望能尽早达到共识，越早越好。

也是砂第二财长兼国际贸易与电子商务部部长的他在较早前一再强调，联民党与人联党两党合并时为了华社团结。

他认为，若要更有效的为其他族群服务及共事，首先华人必须先团结，只有团结一致才能与其他族群平起平坐。

“唯有团结，华社在国阵政府内的地位才能获得加强。”