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人聯聯民分別呈名單 兩黨爭出戰權白熱化

发布于 May 31, 2017
埔奕支部宣教兼珠巴分部秘书范发春前到N74埔奕补选行动室购买提名表格。图左1为埔奕补选助理选举官莫妮卡、右为埔奕补选选举官莫西迪弗德里。
埔奕支部宣教兼珠巴分部秘书范发春前到N74埔奕补选行动室购买提名表格。图左1为埔奕补选助理选举官莫妮卡、右为埔奕补选选举官莫西迪弗德里。

（本报美里30日讯）埔奕州议席补充即将来临，国阵潜能候选人已逐渐浮现，人联党和联民党已分别推荐潜能候选人名单给砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里定夺。
今日上午11时30分，人联党埔奕支部主席俞小珊率领埔奕支部宣教兼珠巴分部秘书范发春、埔奕执行秘书蔡志维，及埔奕支部组织秘书许赞宏前往美里市政局购买3份提名表格。
联民党方面，联民党主席拿督斯里黄顺舸，署理主席拿督哲历苏西尔以及青年团团长佐尼戈拉容相信是针对埔奕州选区补选的候选人事宜，与美里的领袖召开闭门会议。4名潜能候选人皆有到场，即史纳汀支部主席陈忻律师、埔奕支部主席蔡金忠、史纳汀支部妇女组主任李素霞、及史纳汀支部秘书江山河。
联民党主席拿督斯里黄顺舸在闭门会议结束后接受记者采访时，他们三位此次前来美里，主要是会见联民党美里的领袖们，联民党已经提呈埔奕补选候选人推荐名单给国阵最高领导层，希望州国阵领导层对他们所提呈的候选人名单作出详细的调查与核选，至于谁出战，他们交给州首席部长与国阵领导层作出最后的决定。不过，联民党有信心，他们所提呈的候选人可以算是胜算最高候选人。
“我们联民党美里支部大家有一个共识，任何一个代表联民党、代表国阵出战的，其他提呈不受中选的也会跟中选的一起工作，大家努力配合，团结一致，全力以赴，面对埔奕补选。”


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