人聯南蘭委會積極服務 與人民直接交流

砂人联党都东支部主席拿督孙春德医生（左3）颁发奖品予一名幸运儿。

（本报诗巫2日讯）自国阵人联党P211南兰委员会于去年杪成立后，即马上投入服务工作，不定时在市区商场、市集或咖啡店设立流动服务站，与人民直接交流，协助他们解决民生课题等。

砂人联党南兰区潜能候选人钱进一市议员披露，该服务团队也经常前往南兰郊区，包括长屋进行拜访及服务坡民。

“许多坡民和长屋居民都感到十分无助，并向我们投诉自从反对党在上届国会选举赢取南兰国会议席后，就鲜少在地区走动和服务，有的甚至只是选举期间来拜票而已，之后就再也不见踪影了。居民们对此都表示非常气愤，且不满这样的服务态度。”

在人联党於阿山港罗丝长屋（Rh Rose）举行的一项人民集会上致词时，钱进一表示，由于南兰国会议席在本届落入反对党的手中，导致这个选区每年损失1千万令吉，即5年高达5千万令吉的发展款项。南兰选区内的地方建设，尤其是乡村和长屋地区都鲜少获得应有的发展。

他也强调，如何改善和缩小选区内城市和郊区的发展和经济鸿沟，是深具重要性的。除了地方上的发展，土著同胞们也应该注重孩子们的教育。

他说，下一代的教育非常重要，它可以改变我们下一代的生活水平和经济条件。而学生们应该上大学或到技术学院学习一技之长，千万别中途辍学，或中学毕业后就急忙投入社会找工作。

“如果我们要回到南兰选区发展的正轨，大家必须要支持国阵人联党候选人，这是政治上的现实面。来届国会选举如果是由国阵候选人获胜，配合泛婆罗大道的建设，势必为南兰区带来巨大的改变和发展。这一区可以转型，发展成货运转站中心，以及新的货物集散地，前景非常看好。 ”

即将到来的国会选举将是关键，钱进一呼吁选民们要以大局为重，支持砂国阵，在来届国会选举赢取更多的议席，让砂拉越有更大的谈判条件，来向联邦政府索取更大的权益和资源，来加速发展砂拉越的基础建设。