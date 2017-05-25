亨利葛尼監獄服刑 5少年獲續升本地大學

砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明（左）移交支票予砂阅读障碍协会的行政人员郑秀英。

（本报古晋24日讯）5名在婆罗洲高原亨利葛尼（Henry Gurney）少年监狱服刑的少年获得我国大专院校录取，继续升学。

砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明表示，凡是年龄21岁以下，在《2001年儿童法令》下被判罪的少年囚犯都会被送往亨利葛尼监狱学校就读，让他们在服刑和接受改造的当儿，也能接受一般学校的教育。

“在监狱内成立监狱学校是为了让服刑的少年有机会接受正规教育，为日后重返社会时能有一技之长。”

陈赛明今午接见婆罗洲高原监狱局局长瓦勒斯、婆罗洲高原亨利葛尼少年监狱代表、廉政少年学校代表和砂阅读障碍协会代表会面后，在新闻发布会上指出，目前有5位在亨利葛尼少年监狱服刑的青年获得我国高等教育学府的录取信函，能够继续的深造。

“经过亨利葛尼少年监狱的教职员的调查发现，目前该少年监狱有26名学生在学习上遇到难题，其中的10人是完全不识字；12人略懂一些文字；14人有阅读的能力但是理解力有限，因此，当局将与砂阅读障碍协会合作，为这些少年囚犯提供帮助。”

她说，亨利葛尼少年监狱将派出10名教职员到砂阅读障碍协会接受为期3天的培训，同时，该少年监狱也将使用砂阅读障碍协会的课程和教学方针，以便更加有效的帮助服刑的少年囚犯。

“亨利葛尼少年监狱将注重培训两个语言，即英语和国语，因为砂拉越政府非常注重于人民的英语水平及英语的应用。”

陈赛明也拨出1万令吉的小型乡区发展计划拨款予砂阅读障碍协会，作为该协会的培训基金。