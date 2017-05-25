首页 新闻 南砂新闻 亨利葛尼監獄服刑 5少年獲續升本地大學

亨利葛尼監獄服刑 5少年獲續升本地大學

发布于 May 25, 2017
砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明（左）移交支票予砂阅读障碍协会的行政人员郑秀英。
砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明（左）移交支票予砂阅读障碍协会的行政人员郑秀英。

（本报古晋24日讯）5名在婆罗洲高原亨利葛尼（Henry Gurney）少年监狱服刑的少年获得我国大专院校录取，继续升学。
砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明表示，凡是年龄21岁以下，在《2001年儿童法令》下被判罪的少年囚犯都会被送往亨利葛尼监狱学校就读，让他们在服刑和接受改造的当儿，也能接受一般学校的教育。
“在监狱内成立监狱学校是为了让服刑的少年有机会接受正规教育，为日后重返社会时能有一技之长。”
陈赛明今午接见婆罗洲高原监狱局局长瓦勒斯、婆罗洲高原亨利葛尼少年监狱代表、廉政少年学校代表和砂阅读障碍协会代表会面后，在新闻发布会上指出，目前有5位在亨利葛尼少年监狱服刑的青年获得我国高等教育学府的录取信函，能够继续的深造。
“经过亨利葛尼少年监狱的教职员的调查发现，目前该少年监狱有26名学生在学习上遇到难题，其中的10人是完全不识字；12人略懂一些文字；14人有阅读的能力但是理解力有限，因此，当局将与砂阅读障碍协会合作，为这些少年囚犯提供帮助。”
她说，亨利葛尼少年监狱将派出10名教职员到砂阅读障碍协会接受为期3天的培训，同时，该少年监狱也将使用砂阅读障碍协会的课程和教学方针，以便更加有效的帮助服刑的少年囚犯。
“亨利葛尼少年监狱将注重培训两个语言，即英语和国语，因为砂拉越政府非常注重于人民的英语水平及英语的应用。”
陈赛明也拨出1万令吉的小型乡区发展计划拨款予砂阅读障碍协会，作为该协会的培训基金。


  • 手工藤器。

    大橋通車 致人口外流 蘆仙鎮面對大挑戰

    （本报诗巫24日讯） 政府建了10年的芦仙大桥，终于在2006年9月1日启用通车之后，11年来的芦仙镇在各方面都面对着极大的挑战。因为从该镇驾车到诗巫只需要45分钟左右的缘故，所以…
    May 25, 2017
    0 second read
  • 煤气管受影响，工人进行连接。

    應付足夠供水量 美里多區更新大水管

    （本报美里24日讯）人口量增加，为了提供足够自来水，美里多个地区更新大水管及设立消防栓。 …
    May 25, 2017
    0 second read
  • 清洁卫生和美观非常重要，清洁工人在场进行打扫工作。

    齋戒月美食攤 料週六開檔

    （本报美里24日讯）为期1个月的斋戒月将于27日（星期六）展开，斋戒月美食摊档料于当天开业。 …
    May 25, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 大马民防局总监阿兹米（左）赠送纪念品予拿督阿玛道格拉斯（右）。

    道格拉斯 移交砂民防局 8救災羅厘1救災船

    （本报古晋24日讯）联邦政府今日乃分配8辆总值524万5千896令吉、每辆重达5公吨的救灾罗厘和一艘价值64万令吉的双栖用救灾船艇予砂灾难管理委员会，再由该委员会转交给砂民防局。 …
    May 25, 2017
    0 second read

  • 雇主受促參與及贊助 印尼勞工獎即起可提名

    （本报古晋24日讯）印尼籍员工盛事！雇主可开始为员工提名参加2017年印尼劳工奖（IMWA 2017），并会在9月23日假古晋举行颁奖仪式。 …
    May 25, 2017
    0 second read
  • 拿督阿玛道格拉斯受询时摄。

    去年杪至今年初 砂水災有減少

    （本报古晋24日讯）从去年杪至今年初，砂州的水灾发生较过去所幸有减少发生，不过，此次面对的挑战时，水灾是发生在过去未曾发生过水灾的地区。 …
    May 25, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭