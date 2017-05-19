亞細安專項氣象預測中心 下月旱季 持續至10月

（本报斯市18日讯）亚细安分区汶莱、印尼、大马及泰国今年预计将面临较去年更为严重的烟霾污染威胁。

亚细安专项气象预测中心预测议显示，亚细安区域国家将在下个月开始进入旱季，而今年旱季预计长达5个月，并漫长的旱季将持续至10月份。

汶莱发展部在发布的有关该第19届跨境烟霾污染分区部长工作委员会会议新闻中引述会议内容指出，该中心也预测在这期间也可能出现艾妮诺现象，降雨量可能异常低或维持在旱季中的一贯的降雨量，同时热点数量预计将更甚于2016年。

为此汶莱、印尼、大马及泰国各方也受促在期间保持高度戒备，持续的进行监控并启动各自的预防差错，将因林火或烧荒而导致跨境烟霾污染的可能性减至最低。

发展部长拿督巴林代表汶莱出席了上述会议。此会议今日在马来西亚吉隆坡召开，印尼、马来西亚及泰国相关部长也都出席了这项会议。

会议也披露，汶莱、印尼、马来西亚等多方将在今年9月签订亚细安协调中心跨境烟霾污染监控协定。

上述协定最终内容将第13届亚细安跨境烟霾污染协议多方会议上定案，各国也将在会议上签订此协定。该会议将在今年9月间在汶莱召开。

发展部长拿督巴林与各个出席第19届跨境烟霾污染分区部长工作委员会会议的部长，希望在亚细安协调中心投入运作后，亚细安跨境烟霾污染协议的各项内容能更快速的落实。