亞洲超級巨星數學賽 汶中奪11萬分摘冠

图为汶中获奖学生与校长、老师们大合照。前排左7为校长许月兰、副校长马海耀（前排左6）、助理校长陈美典（前排左8）及数学部门主任谭媺燕（前排左9）。

（本报斯市12日讯）汶莱中华中学数学部门日前参与亚洲超级巨星数学Mangahigh挑战赛（ASIA SUPERSTARS OF MATHS MANGAHIGH 2017），并凭借总积分11万零103分摘冠，位居积分榜榜首。

这是一个在线数学竞赛，各地学校在Mangahigh游戏学习平台上相互竞争。通过在Mangahigh完成游戏和活动，学生将获得奖牌积分。所有积分累积到学校总计，积分最多的学校夺冠。

据了解，Mangahigh成功诠释了一种极具趣味和挑战性，将游戏和教学紧密结合的课程模式，这样的课程能更大程度地激发学习兴趣，更好地促进大家对知识的理解。

Mangahigh.com的口号是“玩转数学，爱数学”，旨在为小学和初中教师提供下一代混合式数学学习资源。目前在全世界范围内拥有12万名学校客户。

该网站提供种类丰富的试题，包括算数、代数、几何、度量、数据统计和机率分布，同时还设计了独特的数学游戏来激发学生想象力。除提供教学资源，该网站也帮助教师打造个性化教导方案。

上述比赛日期是2017年3月6日至17日，开放予全球各地中、小学生参与。在比赛期间，所有参与的学校将全面掌握曼哈希的课程内容。教师可分配具体课程，或让学生完成由虚拟导师自动推荐的活动，作为其个性化学习过程的一部分。

汶中许月兰校长表示，这是一个很好的机会，从中可看出数字游戏对学生的影响，同时也增加了整个学校的数学概况。学生们对这样的比赛非常热心，老师们也乐意利用这样的机会为学生们增加知识，提高他们学习数学的兴趣。

此次亚洲数学Mangahigh挑战赛，汶中组织了该校小学一年级至中学十一年级的学生参赛，最终获得金牌258枚、银牌84枚、铜牌151枚，总计493枚奖牌，累积总分数为11万零103分。排名靠前的班级是十年级理科班、九年级理科一班及十年级快速班。