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五十鈴於莎亞南 設新旗艦售後服務中心

发布于 May 24, 2017

（吉隆坡23日讯）为了向不断增长的客户群提供全面、高效和专业的售后服务水平，大马五十铃于雪兰莪莎亚南设立新的旗舰售后服务中心，为五十铃车主和客户提供更熟练与及时的汽车护理。
与多元重工业（DRB-Hicom BHD）子公司之一的马来西亚汽车公司（Automotive Corporation Malaysia，简称ACM）合作，该服务中心将由五十铃汽车有限公司的日本技术代表团负责管理，并获得五十铃i-Mec认证的技术人员的进驻。
该服务中心今日由五十铃汽车有限公司主席Susumu Hosoi (細井 行)和多元重工业集团董事经理Dato’ Sri Syed Faisal Albar Syed Ali Rethza Albar主持开幕，当中更设有五十铃技术中心，让实习技术人员可以在此学习技能。
大马五十铃首席执行员松岡贤次表示，该服务中心提供五十铃一个落实企业目标的平台，通过有效地支援车主的需要，促进和增强与客户间的关系。
“五十铃车辆持续以卓越燃油效率、耐久性和可靠性获得市场的爱戴。随着每年有超过10,000辆Isuzu新车在马来西亚登记上路，我们希望五十铃服务中心能够为我们的经销商提供额外支持，以及通过提供高效细致的售后服务，让客户群取得增长。”松岡贤次说道。
五十铃服务中心坐落于策略性位置，设立在中马地区且接近主要高速大道网络，更是通往国家首要物流港口的汇合处。该中心的设施特别适合长途运输卡车，因为它们是国家的骨干。
五十铃服务中心主要目标之一是提供更快捷的汽车维修服务，通过优秀员工、汽车零件可得性、更全面的16个工作间，以缩短车辆维修的时间。
“透过这些措施，我们更希望提供更好的维修、安全和环保服务，让车主选择将他们的汽车送往授权经销商接受定期维修。”他补充道。
这个占地宽约2英亩的设施将于2017年第三季全面运作，屈时设有中型和重型卡车起重器、校准制动器、废气排放测量装置、轮胎定位和车轮平衡机措施，方便商用车辆作PUSPAKOM的检查安排。
该五十铃服务中心的营业时间为周一至周五早上8：30至下午5：30，星期六则是早上8时30分至下午5时。该设施还设有24小时五十铃Dr.Mobile支援服务，车主可通过Dr.Mobile热线1-800-88-8000进行联系。


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