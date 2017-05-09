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主席近期訪美里 印尼捷航或飛砂州

发布于 May 9, 2017

（本报古晋8日讯）印尼快捷航空（Express Air）有意把航点拓展至砂拉越。快捷航空主席将在近期内拜访美里，与政府和相关部门接洽，以探讨开拓航点的可能性。
印尼驻古晋总领事扎哈谷东向《联合日报》证实这项消息，并忆述，一个月至一个半月前，来自雅加达的快捷航空主席刚好来到古晋参加一项会议，两人在碰面时，对方告诉他，快捷航空有意在古晋和美里提供航班服务。
“我对他说，这是个很好的计划。他（快捷航空主席）计划在近期内拜访美里，与政府和相关部门接洽，以探讨开拓航点的可能性。”
他表示，印尼驻古晋领事馆支持这项建议，也准备好提供任何的协助，包括帮助快捷航空安排与相关部门的会议。
“我们现阶段在等候快捷航空的进一步行动。”
扎哈谷东也透露，本身上周在古晋飞往美里的航班上碰到美里市长俞小珊，也向俞小珊提及本身到美里各地方单位，譬如移民局、商会、大专院校等展开访问的计划。
“在俞小珊受委为美里市长前，我们已经彼此认识，所以我们在飞机上有了一个良好的讨论，我也向他表示了快捷航空拓展航点到砂拉越的计划。”
扎哈谷东认为，快捷航空拓展航点到砂拉越的计划是一项正面发展，来促进砂拉越和西加里曼丹的边界关系。他称，该领事馆也接获来自古晋、诗巫和美里的商人要求去拜访坤甸，以向坤甸介绍他们的服务。
“印尼驻古晋领事馆支持这项利于促进边境关系的计划。”


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