中馬旅遊區罪案猖獗 每月90陸遊客被搶

李健聪（左起）及郑立慷公开窃贼偷窃的闭路电视画面。

（吉隆坡18日讯）中马旅游区街头罪案猖獗，每个月平均发生90宗中国游客成为罪案受害者的案件。

公正党青年秘书兼霹雳州迪遮区州议员郑立慷指出，根据中国大使馆的数据显示，平均每个月有90宗中国游客成为罪案受害者的案件。

他说，以上受害者数据未包括本地人士及其他国家游客，因此，每天平均发生三宗外国游客被攫夺的案件，让人感到担忧，然而警方似乎没有采取行动杜绝相关案件再次发生。

郑立慷今日与公青团宣传主任兼彭亨州士满慕区州议员李健聪召开记者会时，如是表示。

他表示，除了近期引起热议的攫夺案件，其他罪案包括游客的包包被偷走等等，而根据他们所掌握的照片与影片，相信偷东西的人士是一组来自南美洲秘鲁的人士。“至于该组秘鲁人是游客还是永久居民则不得而知。”

他在记者会上，向记者展示一名涉及偷窃而被导游逮捕的窃贼照片与资料，同时公布两部闭路电视拍摄到窃贼偷窃的过程。

“根据之前被逮捕到的窃贼所拥有的护照，他是来自秘鲁的，当时导游已经把他们交给警方。”

“在把匪徒交给警方后，在上个月及这个月份，又发生游客包包被偷窃的情况，闭路电视拍到的画面，相信窃贼就是之前被逮捕的人。”

询及如何确定犯案的是同一批人，他说，本身是从本地旅游业者方面得到的讯息。

郑立慷表示，一般上，游客在拍照时会将包包摆在一旁，其中一个匪徒会尝试挡着游客的视线，在游客专注拍照时，另一名匪徒就会顺手的把游客的包包拿走。

他说，类似事件在近一年内非常普遍，而据他所知道的至少有10宗案件的受害者已向警方投报。他指出，这些匪徒主要出现在国家皇宫、布城旅游区及国家英雄纪念碑。

李健聪表示，虽然已经有受害者前往警局报案，甚至业者已经掌握犯案人士的资料，但这些窃贼至今仍逍遥法外。

他质疑，国家安全及警方的执法是否出现了漏洞，同时建议警方在旅游区加强巡逻工作，做好旅游区的保安工作。他也建议警方与地方政府配合，把现有的闭路电视系统进行连接，加强监视工作，同时把惯犯绳之以法。

李健聪指出，在这样的环境下工作，对旅游业者尤其是导游带来很大的压力，他们带着游客从新加坡入境马来西亚时，都必须一直提醒游客必须注意财物的安全。他披露，一些旅游业者在要确保游客安全的同时，对于这样的情况感到非常无助。

询及是否会带同他们所掌握的资料向警方做出投报，李健聪表示，受害者已经向警方做出投报，但若警方需要他俩的协助，他们愿意配合警方进行调查工作。