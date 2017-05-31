中國6月起實施網絡安全法 禁收集與銷售個人信息

（中国北京30日综合电）中国后天（6月1日）起实施网络安全法，禁止网络运营者收集并销售用户个人信息。不过，该法令也引起一些国际人权组织担忧中国网络空间将进一步收紧。

新华社昨天发出的英文报道称，新法施行后，网络运营者将不能收集与服务无关的用户信息。在信息被滥用的情况下，用户也将有权要求运营者删除信息。

此外，网络运营者也不得泄露、篡改、毁损其收集的个人信息；任何个人和组织不得窃取或以其他非法方式获取个人信息，不得非法出售或非法向他人提供个人信息。

该法也明确规定，任何个人和组织不得利用网络进行诈骗或销售违禁品。违法者将面临高额罚款。

网络安全法是在去年11月7日由中国全国人大常委会通过，旨在保护个人信息、打击网络诈骗并明确“网络空间主权”原则。

人大常委会法工委经济法室副主任杨合庆当时解释，中国是一个网络大国，是面临最严峻的网络安全问题的国家之一，迫切需要建立和完善网络安全法律制度，提高全社会的网络安全意识和网络安全的保护水平，实施新法的目的是使中国的网络更安全、开放，以及便利，也更加充满活力。

然而，新法也引起外界担忧官方将进一步加强对互联网的管制，挤压外企在中国的网络空间。

路透社早前引述美国在华商会主席詹姆斯（James Zimmerman）形容，新法令“模糊、暧昧，可以供监管机构广泛解读”。

同步實施

互聯網新聞信息相關條例

另一方面，中国也将从后天起实施《互联网新闻信息服务许可管理实施细则》。该法规定个人和机构通过网站、应用、论坛、博客、微博客、公众账号、网络直播等形式向社会提供互联网新闻信息服务，应取得互联网新闻信息服务许可。该法也禁止未经许可或超越许可范围开展互联网新闻信息服务活动。

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