中國搗破CIA間諜網　 處決及監禁大批線人

中情局曾因美国公务员信息遭疑似中国骇客外泄而紧急撤走驻华特工。

（美国纽约21日综合电）美国传媒引述匿名官员消息指，中央情报局（CIA）极之重视的中国情报收集网络几遭瓦解，令对华情报质素大不如前。中国政府被指在2010年至2012年期间，处决或监禁18至20名CIA在中国的线人，影响规模之大是近数十年来最严重。有官员声称，一名CIA吸纳的中国线人，在政府机关大院内被当众枪杀，以儆效尤。有指CIA在华情报网络的瓦解，是因一名曾监管中国情报搜集的美籍华裔特工变节所致，CIA及联邦调查局（FBI）曾就事件展开调查，惟最终徒劳无功。

《纽约时报》上周六引述美国情报官员报道，2010年之前美国在中国的情报收集工作本来非常顺畅，在中国安插的众多情报来源当中，有些甚至是在中国官场内，为美国带来不少高质的中国情报，当中更有关于中国官场贪腐的情报。不过自2010年底开始，CIA发现这些线人突然大量失踪。及至2011年初，发现失踪的线人数量愈来愈多，情况日趋严重，CIA和FBI开始联手展开调查，美国驻北京大使馆几乎每一个职员，不管职级多高，都受到审查。

据美国前官员指，在2010年底至2012年底，中方处决多名怀疑CIA线人，其中一人更在政府机关大院内，同事面前被枪杀。美方调查人员认为，CIA在华线人的消失原因，可能是内部有人变节所致。在同一时期，CIA发现有中国特工接触告密者，而台湾的情报机构亦遭中国渗透，破坏了美国国家安全局（NSA）在台湾的情报收集工作。至于第二个原因，则可能是中国成功破解了CIA与线人秘密联络的方法或暗号，令消息败露所致。

中方于2013年起对CIA间谍的打击开始变弱，原因未明。而CIA此后打算重建在中国的情报网络，不过花费的时间及金钱非常大。CIA重建在华情报收集网络，原定由管理东亚情报收集工作的前主管负责，惟他曾与有变节之嫌的特工共事，令他感到十分痛苦，加上线人几遭处决殆尽，令重建工作十分困难。中国近年在美国培养间谍方面亦愈见积极。去年一名FBI人员承认收受中方金钱及免费妓女，向对方交出敏感科技资料。对于《纽约时报》的报道，CIA和FBI拒绝置评。