首页 新闻 国际新闻 中企欲購緬甸皎漂港 將中東能源輸送中國

中企欲購緬甸皎漂港 將中東能源輸送中國

发布于 May 8, 2017

（缅甸仰光7日综合电）据报道，由中国国有企业中信集团牵头的一个财团正寻求收购缅甸西部的一个港口，为中国从中东进口能源、避开马六甲海峡的油气管道提供接入点。

根据路透社取得的文件，如果该财团与缅方达成共识，将可取得位于缅甸西部若开邦的皎漂港（Kyaukpyu）70%到85%股权；该港口估计价值大概73亿美元（102亿新元）。
路透社也引述消息人士指出，如果交易成功，中方愿意放弃早前在争议声中停工的密松大坝（Myitsone dam）。

该报道称，中方放弃密松大坝的条件之一，是要缅甸让中方投资其他北京认为具战略价值的地方，包括皎漂港。

中国重视皎漂港主要是因为运油船可直接在该港口卸下从中东运来的石油，并透过油管输送到中国，无须取道马六甲海峡和南中国海。

不过，缅甸政府在皎漂港交易中似乎处于十分被动的位置。消息人士指，它只能在中信集团四个建议中选一个，但不论它选哪一个，最终对皎漂港的控制权都不会超过30%。

该报道指出，缅方担心这会让中方对港口有绝对控制权，但碍于财政问题，缅甸相信别无选择。

这笔交易还包括在皎漂港附近兴建一座投资总值23亿美元的工业园，用以发展一个经济特区。缅甸政府希望以这个工业园振兴邻近地区的经济。

不过，缅甸当地已出现反对声音，反对者认为，当地居民不会在计划中得益，并迫使2万多个居民迁离家园。


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