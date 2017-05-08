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丘士勇：與政府溝通爭權益 組織越大越受肯定

发布于 May 8, 2017
众嘉宾与全体小学组学优奖励金得奖学生合摄。
众嘉宾与全体小学组学优奖励金得奖学生合摄。

（本报诗巫7日讯）诗巫小贩企业公会主席丘士勇表示，近年来各行各业的生意越来越难做，世界不断的在变化，而且环境也在变化，因此做生意也要随着环境而变化。

他指出，过去是业者等着顾客上门买东西，然而如今却是要想尽办法让顾客上门来买东西，所以在现今网际网络普遍的年代，可以在网络或报章上打广告来招顾客。

丘士勇在该会主办颁发2016年度会员子女中小学教育奖励金午宴上致辞时，这么表示。

他也表示，小贩们的组织力量越大，越受到社会的肯定。

他称，当小贩们合作起来成立公会，就是凝聚力量的平台，成为跟政府上级沟通的最后渠道，为会员们争取权益。

他也指出，若会员们有遇见任何的问题，可以通过该会，由理事们收集资料后，会协助会员们解决问题。
他承诺该会会给予诚心的帮助，因此他希望大家能奉公守法，继续配合诗巫市议会发展方针及措施，为诗巫打造成良好声誉及最美的城市。

与此同时，筹备会主席阮春生表示，该会颁发教育奖励金的目的，是为了鼓励会员子女们能够在学业上积极向上，并且也让会员子女们感受到该会对他们的期望。

他称，没有知识的大脑，就如没有蜡烛的灯笼一样，是难以在社会上立足，所以希望在求学中的学子们，除了在学业上取得良好的成绩之外，在品德修养上，也是绝对不容疏忽的，要打好良好公民的基础，抗拒不良社会风气的影响，在未来成为社会与国家的栋梁。

他勉励处在现今科技发达社会的学生们，要多与身边的人直接沟通，特别是父母，切勿只用微信来维持家庭关系，要做到“爱你在心，口要开”。

他续称，大家有缘同在一个公会大家庭中，所以大家要彼此关心、互相谅解。

阮春生也表示，该会顾问们非常注重会员子女们的教育，在他们的大力支持下，希望这项有意义的活动，将会是该会的常年活动之一。


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