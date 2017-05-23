不是地鐵也不是單軌電車 首長：輕快鐵將建在陸上

议会结束后，首长拿督阿玛阿邦佐哈里（左3）在议会走廊接受媒体采访。

（本报古晋22日讯）砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里重申，规划中的轻快铁建设将会是陆上建设，而不是地底的地铁，也不是高架的单轨电车。

他也强调，与其等到发展密集时才来动工，不容趁早建设更可行。他强调，砂州的确有详细研究其可行性，而基础研究已经展开，因此接下来将根据研究去实行建设计划。

询及他是否有信心可在预订事件内动工时，他则反问当时发问的英文报记者：“你认为我们办不到？”

随后，他也强调必须要有信心，才可落实有关建设。他说，轻快铁建设至少在未来3年内要开始动工。

阿邦佐哈里是今日在州立法议会进行首长总结，并在议会休会后准备离开期间接受媒体访问时，如是指出。

他强调，他在总结已说明，他主要关注的关键事项是将砂拉越传统经济转型至电子经济，以便放眼到更大的市场。

另一方面，对于气田区块SK316的产油区方面，他强调该区是一个非常深的产油海域，即时是国油公司尚未有相关的技术可以建立设施以汲取石油，因此该公司正寻找合作公司，以在该区建立设施。

他形容，在该区产油时将产生大量硫磺及二氧化碳，需要妥善处理。

另一方面，对于巴贡水坝，他表示该水坝已经属于砂拉越，预计在开斋节后正式转为砂州拥有。