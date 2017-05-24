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不恰當情況下出售分配 病患濫用誤服藥物

发布于 May 24, 2017
莎玛医生（右1）巡视现场的展示摊位。
莎玛医生（右1）巡视现场的展示摊位。

（本报古晋23日讯）卫生部药剂高级总监莎玛医生指出，许多病患没有正确及良好的服用药物，致使许多药物使用不当和误服，进而造成资源浪费与危害健康的事件发生。
莎玛是于今早出席及主持2017年砂药剂大会，在致词时，如此披露。
她说，根据世界卫生组织的报告显示，超过一半的药物都是在不恰当的情况下出售，及分配给病患者，导致超过50%的病患者没有拿取正确和服用良好的药物。
“资料显示，非恰当的使用药物的问题在医疗保健系统较弱的发展中国家更是常见。”
也因此，莎玛呼吁医务人员必须给予病患者正确的药物剂量，及摄取药物的正确时间，以便有效的协助病患者改善病情。
“此外，医务人员也要有为病患者提供良好的照顾和需要，确保病患者是根据医生的指示和劝导去进行治疗，利用有效的方面协助病患者康复。”
她解释，这是有必要去执行的，因为缺乏任何一方的注意力，都会让整个护理与治疗过程出现失误，甚至是失败。
“特别是医药专业人士、病患者及社工等，更是必须积极推广和促销药物的正确及妥当的使用方法。“
她称，服务良好的医务人员，加上正确的药物使用，这才能让病患者的病况取得更理想的健康恢复，不然就会出现药物资源的浪费，导致人民必须承担日益昂贵的医药开销。


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