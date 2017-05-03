不僅推廣河婆人文化 吃擂茶提倡食療保健

（本报古晋2日讯）砂拉越河婆同乡会会长张添堡表示，吃擂茶不仅是推广河婆人的饮食文化，同时也提倡食疗保健的饮食习惯，有一举两得的作用。

他说，现今社会，生活水平普遍提升，人们在饮食方面都偏重肉类，高油脂和淀粉，往往垂手可得的蔬菜类反而被忽略了。再加上生活作息中缺乏运动，导致现代人容易患上慢性病，如心血管疾病和糖尿病。当人们开始意识到健康的重要性，近年来吹起了饮食养生风潮，一些饮食专家也提倡了蔬食法，避免或减少肉类的摄取，从而减轻身体的负担。而擂茶，就是最佳保健疏食的食谱。

他指出，擂茶不仅是一种简单、健康、环保的绿色保健食品，同时也是中国古老茶文化中独特的一种，是揭西河婆人对茶文化的传承与延续。

有鉴于此，吃擂茶不仅是推广河婆人的饮食文化，同时也提倡食疗保健的饮食习惯，有一举两得的作用。

他是于昨日于砂河婆同乡会五一擂茶日活动上，致词时如是发表。

张添堡称，擂茶是揭西河婆人的传统饮茶习俗，也是中国古代饮茶习俗的延续。擂茶主要材料是大约7种植物香料，加入炒香的花生，芝麻和茶叶磨碎，再以滚烫热水冲泡，所以称为擂茶。

擂茶是揭西县一种大众化、平民化的民间饮食习俗。当时河婆人的居住环境、气候和生活条件，而配制了擂茶，除了可以饱腹也能起保健作用。

“以往，每当家里有节庆或相聚的时候，我们常常会在家一起煮擂茶。大家同心协力，擂香料、切菜、煮菜，然后一起分享。”

他续说，擂茶不仅体现了河婆人的历史背景，同时也展现了饮食习俗和团结精神的重要方面。