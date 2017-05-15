一帶一路 國際合作高峰論壇 納吉與27世界領導赴會

纳吉与其他27名世界领导人齐聚在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕仪式。

（北京14日马新社讯）首相拿督斯里纳吉与其他27名世界领导人今天出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式。

于2013年提出“一带一路”倡议的中国国家主席习近平为这项论坛主持开幕。

中国有意通过“一带一路”倡议促进与其他国家的合作，而大马是其中一个东南亚战略国。

出席论坛的世界领袖包括俄罗斯总统普汀、意大利总理保罗真蒂洛尼、土耳其总统埃尔多安及印尼总统佐科威。

我国多名部长也有出席该论坛，分别是交通部长拿督斯里廖中莱、第二国际贸易及工业部长拿督斯里黄家泉、农业及农基工业部长拿督斯里阿末沙比里、首相署部长拿督斯里魏家祥博士。

大马政府对华特使丹斯里黄家定也出席在北京国家会议中心召开的国际论坛。

大马致力于参与“一带一路”倡议并已见初步成果，价值过亿的基础建设计划如兴建铁路计划和投资已开始进行。

大馬努力符合條件

出口貓山王到中國

我国政府正为出口猫山王（Musang King）榴梿至中国而努力。

农业与农基工业部长拿督斯里阿末沙比里指出，要达致出口我国最佳品种的榴梿到中国，首先必须符合中国所设下的条件，即出口的榴梿必须冷处理，必须维持在摄氏18度以下。

“一旦我们符合了这项要求，我们就会寻找适当的港口以出口榴梿到中国。”

据阿末沙比里的了解，我国的“果王”，在香港可以每粒800令吉售出，因此他相信，一旦开拓中国的市场，猫山王可以轻易以每公斤200至300令吉售出。

“这对于农民而言，是一项很好的消息。”

目前，中国进口我国邻国的榴梿。

阿末沙比里是陪同首相拿督斯里纳吉到访中国，他也参与了与中方签署我国出口黄梨的备忘录签署仪式，在黄梨之后，我国将会锁定菠萝蜜，以便该水果也能售卖到中国。我国的山竹之前已开拓了中国市场。

在这之前，阿末沙比里指首相今次率团到中国访问，可谓是“猫山王”外交，而大马政府也特地准备了43粒榴梿，作为与中国官员之间的见面礼。

选择43粒榴梿，他指是因为我国自1974年5月31日与中国建交以来，两国邦交已有43年之久；而今次猫山王的运输，也经过中方特别的批准。

馬中簽署9項商業協議

投資總額逾313億令吉

（北京14日马新社讯）大马和中国数家公司今日签署9项商业协议，投资额估计达72亿2000万美元（约313亿令吉）。

有关谅解备忘录涵盖各个领域，包括建筑、农业、股票交易所、基本建设，以及港口和机场合作。

首相拿督斯里纳吉在场见证签署协议仪式；大部分计划将在大马进行。

柔佛机构和新松机器人投资公司（Siasun Robot Investment Co. Ltd）所签署的战略联盟协议达最高投资额，以在柔佛面积400公顷的土地发展“机器人未来城市”，耗资34亿5800万美元（150亿令吉）。

此未来城市旨在发展机器人领域，以及促进大马各供应链的增长。

砂拉越土著产业基金会、中国环球工程有限公司及MACFeam有限公司签署一项谅解备忘录，以在砂拉越民都鲁丹绒吉都隆兴建甲醇和衍生物提炼厂，耗资20亿美元（86亿9000万令吉），由此工程预计在2021年竣工。

另一项谅解备忘录是由凯杰发展有限公司、中国电力建设集团有限公司、深圳盐田港集团与山东日照港集团签署，以联合发展马六甲皇京港（Melaka Gateway）。

截至去年11月，马六甲皇京港总发展价值达69亿美元（300亿令吉）。

另一方面，有关当局也签署一项合作协议，以推广及发展中国-大马钦州产业园内的大马革新组群。

Agrofresh 国际有限公司和大商集团签署一项独家代理协议，以供应香芽蕉及热带水果，价值15亿3000万美元（66亿5000万令吉）

另外，亚庇“The Shore”综合发展的投资额，估值达1亿3258万美元（5亿7593万令吉）。

上海和大马股票交易所将合作，探索在两个股票交易所改善市场准入及产品的潜在方式。

亚航、中国光大集团和河南省政府工作组签署谅解备忘录，以在中国设立一家廉航公司。