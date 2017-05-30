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「用愛去對抗仇恨」 齋戒月 反恐影片網路瘋傳

发布于 May 30, 2017

（沙地阿拉伯29日综合电）在今年穆斯林斋戒月的第二日，网路上以一支“用爱来崇敬你的神，而不是恐怖行动”为主题，描述虔诚信徒所面临的自杀性炸弹客的宣传影片迅速流传。
据《中央社》报导，阿拉伯联合大公国流行歌手阿贾斯米（Hussain al-Jassmi）作为要角的这段影片，在中东各国营运的科威特电信商Zain，当地时间26日上传这段影片。Zain的官方YouTube频道上超过200万次点阅，在脸书已被分享超过4000次。
在影片开头，伴随正在制作炸弹的男子影像，出现一位孩子的独白，他说：“我会将所有事都告诉神，告诉祂，你以我们这些孩子填满了墓地，净空了课桌”。在影片中，不断出现被盖达组织（Al-Qaeda）或伊斯兰国（IS）声称犯下的爆炸案影像。在影片的最后，却是一场快乐的婚礼及一群兴高采烈的孩童，传达积极正面的形象。结尾的黑色背景上写着一段文字，说道“我们会用爱的歌曲面对他们的仇恨”。
今年的斋戒月从5月27日至6月25日。根据《古兰经》（Quran）律法，从太阳升起到日落约15小时内须禁食与祈祷，也禁止任何亲密行为，和一切争执与战争；不过，伊斯兰极端主义者的恐怖行动却未因斋戒月的到来而停止，27日阿富汗就发生了一起夺走13条人命的自杀汽车炸弹攻击。
波斯湾各国以美国为首，在叙利亚、伊拉克等IS恐怖分子占领的地区进行轰炸与反击，其中也有部分国家被列为极端组织的恐攻目标。


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