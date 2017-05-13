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「待會見我朋友馬雲」 納吉一到杭州就打卡

发布于 May 13, 2017
首相纳吉抵杭州阿里巴巴西溪园区，马云亲自迎接。
首相纳吉抵杭州阿里巴巴西溪园区，马云亲自迎接。

（吉隆坡12日讯）“刚到杭州，一会儿去见我的朋友马云。”！

清晨6时许，首相纳吉搭乘专机抵达杭州，便在推特推文，“剧透”会在杭州阿里巴巴西溪园区与马云见面。

“刚到杭州，浙江省人口有5000万人。会跟你们更新我的行程。待会见见我的朋友马云。”

赴中国前夕，纳吉也在个人网站透露，将参加“一带一路”论坛行程中，拜访阿里巴巴集团。

他说，阿里巴巴集团成功创造数万个就业机会，改变了中国制造业的生态，让该领域更具活力。

他指出，阿里巴巴所引领的数码经济生态系统，让远离城市的创业者有机会在这个无疆界的时代受惠。

他强调，马云作为我国数码经济顾问，通过数码经济自贸区的设立，其经验和专业肯定能协助我国的经济成长。

纳吉将参加于本月14至15日在北京召开的“一带一路国际合作高峰论坛”。

他说，该论坛是个重要的会议，可以确保马来西亚在“一带一路”倡议下受惠。

“我有信心可以让人民从中得益，并通过参与‘一带一路’建设，增强国家经济以及与各国的关系。”。

考察阿里巴巴總部運作

首相拿督斯里纳吉今天抵达中国杭州，拜访阿里巴巴集团总部，以考察该中国电子商务巨头的运作。

清晨6时20分，他和夫人拿汀斯里罗斯玛分抵达杭州萧山机场，受到浙江省副省长梁黎明的迎接。

在场迎接者包括中国驻马大使黄惠康博士。

纳吉在杭州会见阿里巴巴集团执行主席马云，对方也是我国政府数码经济顾问。

他也会见证大马数码经济机构、杭州市政府和阿里巴巴集团有限公司签署谅解备忘录，推动纳吉与马云于3月22日在吉隆坡推介的数码自由贸易区（DFTZ）计划。

数码自由贸易区为长久以来难以进入国际市场的中小企业提供电子商务设备，进一步刺激我国经济成长。

当局将在有关贸易区下，在吉隆坡国际机场设立航空城（KLIA Aeropolis），提供物流、储藏、海关事务及金融设备。

下午，纳吉将飞往北京进行5天工作访问，包括出席周日及周一举行的“一带一路国际合作高峰论坛”。

随行的内阁成员包括国际贸易及工业部第二部长拿督斯里黄家泉。


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