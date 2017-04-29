JJ崩盘疑云 近期沒派會員紅利 傳2公司步解救普通人後塵

拆下招牌暂停营业的JJPTR北海分行周五大门已深锁。

（槟城28日讯）步上JJPTR（解救普通人）传言崩盘的后尘，两家金钱游戏（Money Game）公司“瑞威Richway”和“改变您的未来CYL集团”，在市面上陆续传出崩盘消息，不少投资者都在担心血本无归。

据了解，市面上除了JJPTR以外汇投资分红的操作外，瑞威Richway及改变您的未来CYL等都是同样方式操作。然而，据悉这两家公司因近期内没有分发红利，而导致会员们相当担心，有者甚至失去信心，也要求向公司提回本钱。

其中，Richway公司早前被传因为该投资的计算法复杂，因此导致多名会员不满，而该公司的108名会员也分别已到警局报案，据知他们主要是针对没有分红利及指称遭诈骗而作出投报，也导致该公司的户头被冻结。尽管如此，也有会员在网上否认Richway有拖欠分发红利。

此外，网上传言指说CYL集团也因为没有发放30%的每月红利给会员，而且有关投资计划也更换，因此导致会员有意要集体报警。虽然如此，CYL集团首席执行员柏思高于周四晚发通告给会员，强调该公司没有崩盘，也没有不守承诺，而更换计划是要让公司带领各位会员走更长远的路，但并不是像市场谣传的转分拆盘。

北海分行營業4天拆招牌

負責人：壓力大股東有分歧

（北海28日讯）只开门营业4天的JJPTR北海分行负责人表示，由于面对各种压力、加上股东们意见分歧，才决定拆下招牌及暂停营业。

这名不愿具名的分行负责人表示，该北海分行由3名股东合作开办，而所有开销由股东自行承担。

“因此，在发生交易平台损失近5亿令吉的事故后，分行也面对巨大压力，包括来自店主的压力，再说，我们3名股东意见也出现分歧，因此决定在周四拆下招牌暂停营业。”

至于，是否会立即清空店内设施和装潢及该分行将来会否重新营业，他说，至今未有定案，有待“老板”在5月1日公布的方案。

她强调，该北海分行拆下“JJ006”招牌，不是在逃避责任，因为JJPTR槟城总部仍然照常运作，会员们随时都可以前往总部查询，而所有会员的来电她都会接听，并给予解答。

据了解，该家名为“JJ006”分行在上周日原是开张日，却临时因老板李宗圣无法出席主持开幕，因此当天开张仪式改为分享会。不料，仅“开张”4天，昨日拆下招牌暂停营业，引起民众议论纷纷。周五上午，根据记者所见，拆下招牌的该家分行大门深锁，也不见有会员聚集。

以為投資與生意有關

柔1報案者感受騙

（吉隆坡28日讯）日前报警指遭“解救普通人”（JJPTR）投资计划诈骗的事主，是在被告知是一项非法投资活动后，深感受骗而报警。

全国警察商业罪案调查局总监拿督阿克里沙尼说，这名来自柔佛州的事主，声称是通书得知“JJPTR”计划，并还曾与一名华裔女子通过手机应用程序“微信”联络。

他星期五发表声明，事主声称他于今年一月，受诱惑加入这个计划，并曾在柔佛州麻坡县的武吉甘蜜，与这名女子会面，以商讨这项投资计划。

不过，待4月25日，这名事主浏览脸书时，从脸书一个电视节目播放的新闻报道中，得知“JJPTR”是被国家银行列为非法炒外汇的投资活动，且与洗黑钱活动有关。

事主觉得受到欺骗与遭误导，因为他之前所了解的这项投资活动，是与生意有关。

阿克里沙尼强调，警方已正式开档调查，希尽快完成调查工作。

他星期四证实，警方已接获一宗投报，事主损失2100令吉，目前，警方援引刑事法典第420欺骗条文调查此案。

根据早前报道，国家银行于2月24日更新的金融消费者警示名单（Financial Consumer Alert）中，JJ Global Network、JJ Poor To Rich与JJPTR，都被列入金融消费者警示名单。

大路後辦公室千人登記

李宗聖仍沒現身檳城

（槟城28日讯）JJPTR大路后办公室在过去天内已有千名会员前来填写资料及登记，然而至今其创办人李宗圣仍没有现身。

过去几天，李宗圣仅通过社交网发布视频或文字讯息。尽管在该公司内部群组的会员声称李宗圣人在槟城，不过他依然没现身过。据了解，李宗圣会继续在脸书专页上载视频或发布消息。身为关键人物的李宗圣，是其会员急晤的对象。

此外，自JJPTR（解救普通人）公司传言崩盘一事后，JJPTR大路后办公室开门3天以来，已有许多会员们前来填写表格。虽然今天该办公室没有大批人潮等待开门，但陆续有人到办公室做登记。据一名不愿具名的员工透露，该办公室连续3天共获得千多名的会员前来，而巴央巴鲁的JJPTR办公室同样多人登记。

他说，近日有民众说该办公室没有开门，但他强调，各区JJPTR办公室的营业时间是下午1时，所以早上过来肯定还没有开门。据他了解，槟城的办公室是最多会员前来登记，吉隆坡办公室就嫌少有会员登记。他无法交代李宗圣何时会出现，不过有透露李宗圣或将于今天在脸书专页上上传新视频或消息。

獲告知將重開 士古來分行無人影

（新山28日讯）士古来JJPTR分行今日无人影，负责人没有出现，也不见投资者上门申请退款。

记者昨日向士古来JJPTR分行一带的办公室职员了解，得知之前有投资者告知该分行今日将重开，记者今早前往了解情况时，分行大门依然深锁。

记者尝试致电联络负责人，但电话无法打通。

霹馬華：投資前需謹慎

促禁非法活動網絡資訊

（怡保28日讯)马华霹雳州联委会欢迎马华总会长拿督斯里廖中莱部长的宣布，即内阁同意严打金钱游戏。

霹雳马华认为，金钱游戏为祸社会，在马华内阁部长向内阁陈情后，内阁迅速做出明智决定，有助于解决日益严重的金钱游戏。

霹雳马华在文告中吁请人民在作出投资前必须有所警惕，尤其对声称提供高回酬保证的投资计划，而且没有实体业务的投资计划，以及以招募集资的投资计划。

霹雳马华希望民众可以时刻留意国家银行的警示名单，以免被金钱游戏祸害。霹雳马华促请多元媒体及通讯部立即禁止涉及非法金钱活动的网络资讯，免得无辜人民继续受骗。