CYL辦說明會 吁投資者換計劃續投資

投资者在现场聆听年轻助理解说“Life Point”新计划。

（大山脚29日讯）CYL（Change Your Life）集团停发红利，出现可能崩盘传言后，该公司周六上午在位于武吉丁雅的办事处举办说明会，呼吁投资者转换计划继续投资。有不少投资者填写表格，将钱转移到名为“Life Point”的新计划。

记者周六前往该办事处了解情况，发现一名自称该集团助理的年轻男子，口操中文并利用白板向在场者详细解说转换计划细节，更声称该集团拥有超过5万名会员。

公司在柜台处准备了“切结书”及“Life Point”表格，由投资者自行索取填写。不过表格只是以电脑简单打印，并没有公司盖章或信息。

在近两小时的说明会中，有逾百人聚集在该办事处，投资者不断询问有关转移计划的详情和手续，有者感到犹豫，现场和其他投资者讨论是否转移计划，一些人则在现场填写表格转移资金。

据现场一名投资者透露，她是在周五上午接到公司可能崩盘的消息而前来了解情况，本身早前的投资已回本，只是公司传出崩盘消息后，担心下线无法索回投资金额。

另一名女士则对公司的方案感到质疑，认为公司新方案即使说得天花乱坠，投资者还是会面对无法取回钱的风险。她担心自己投入的金钱难以索回。