3X3亞洲杯U18歲籃球賽 526賽城燃戰火32隊角逐

陈其贤(右起)、赖俊瀚、桑切斯、余德胜和蔡文圣联手为国际篮总3X3亚洲杯18岁以下青年篮球赛主持推介礼。

（赛城28日讯）2017年国际篮总3X3亚洲杯18岁以下青年篮球赛将于5月26至28日在马来西亚赛城点燃战火，32支球队同场较量争夺最高荣誉。

这项由Under Armour和珍轩发展有限公司冠名赞助，国际篮总和大马篮总主办、NBL亚洲有限公司统筹的赛会，将在赛城Gem In Mall冠军之家体育馆举行，男女组各有16队角逐，共有17个国家与地区参与，其中中国、巴林、新加坡、土库曼、中华台北、黎巴嫩、印度和约旦是赛会的新面孔。

NBL亚洲有限公司总执行长陈其贤表示，这次的参赛反应更热烈，多支亚洲篮球劲旅加入战围，相信将让比赛更精彩。他也说，很开心能够与国际篮总再次合作，希望更多的篮球迷可以到场观战，给予青年球员更多的支持。

2013年在泰国举行的首届赛会，菲律宾男队与中华台北女队成功摘冠；阔别3年后，NBL亚洲去年7月在赛城成功主办第2届赛会，世界冠军卡塔尔如愿夺走男冠，日本则顺利封后。

大马男女队去年皆获季军，大马篮总会长拿督赖俊瀚希望我国小将争取比上届更好的表现。在仪式上，赞助商Under Armour总代理Triple Retail代表蔡文圣与珍轩发展董事拿督余德胜移交模拟支票予陈其贤，由赖俊瀚与国际篮总3X3董事桑切斯见证。

(3X3亚洲杯18岁以下青年篮球赛参赛队伍(括号内为世界排名)

正赛

男子组：马来西亚(东道主)、印尼(8)、吉尔吉斯(12)、菲律宾(13)、卡塔尔(21)、中国(23)、巴林(24)、

哈萨克(31)、日本(32)、斯里兰卡(34)

女子组：马来西亚(东道主)、哈萨克(13)、日本(16)、吉尔吉斯(19)、巴林(20)、印尼(22)、中国(29)、

斯里兰卡(35)、新加坡(36)

入选赛

男子组：土库曼(40)、新加坡(48)、中华台北(54)、越南(58)、黎巴嫩(79)、印度(97)

女子组：越南(41)、土库曼(50)、中华台北(58)、约旦(66)、印度(75)、黎巴嫩(无排名)