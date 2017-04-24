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“24”黨員 校外慶“黨日” 再有3學生被拘捕

发布于 April 29, 2017

（吉隆坡28日讯）黑帮“24”党员庆祝“党日”事件；再有3名中学生被指与黑帮“24”活动有关，而在学校被警方拘捕。

迄今此案已有41人落网，不过，之前落网的38名学生与青年，已获得释放。

雪州警察刑事调查主任法兹尔高级助理总监说，这3名印裔学生于星期五（27日）中午12时40分，在巴生一间中学被拘捕。

他说，这3人年龄16至17岁，就读同一间学校，分别念中四与中五，警方相信他们涉及黑帮“24”党的活动。

他星期五出席雪州警察政治部主任移交职权仪式后，受询此案跟进时，这样指出。

这3名学生被延长拘留到星期日（30日）。

全国总警长丹斯里卡立较早时通过推特，发布一段视频，有人在雪州巴生某中学外，拉横幅、放鞭炮与切蛋糕，制造骚乱。

他留言指警方在巴生地区，拘捕13名中学生与5名外人，他们被指涉及黑帮“24”党的活动。

法兹尔过后表示，星期一（24日）为公共假期，因此警方不排除该私会党成员为提前庆祝“党日”，因此在有关学校前聚集捣乱。
另一方面，来自全国警察总部政治部的祖斯菲里高级助理总监，正式取代这个悬空两个月的雪州警察政治部主任一职；上一任的拿督皮鲁斯于2月25日退休后，这个职位一直悬空迄今，由该组副主任阿南助理总监暂时代为处理。

这项移交职权仪式于星期五在雪州警察总部举行，由雪州副总警长拿督弗亚见证。


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