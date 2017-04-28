魏家祥：金錢遊戲層出不窮 若有貪念請你保重

魏家祥（左）在记者会上提醒民众要保持警惕，勿受金钱游戏之害。

（八打灵再也27日讯）“若有贪念，请你保重”。首相署部长拿督斯里魏家祥指出，假设“金钱游戏”真的能让投资者获得如此高的回酬，世界首富微软创办人比尔盖兹和中国富豪马云何不去学习这些“金钱游戏”，赚更多的钱。

他说，自从政25年来，类似的“金钱游戏”和投资计划层出不穷，打着每月可获得20%回酬，5个月可回本口号吸引投资者，如真的可获得如此高的回酬，富豪们早就该向他们学习如何赚钱，如马云加入说不定可比比尔盖兹更富有。

“外汇不可能在数天内波动将近10%，除非相关的国家要垮台，而且世界上又有多少外汇专家？如这世界真的出现如《大时代》的股神，大马股市都可无需开工，寻求股神协助就行。”

他说，类似事件几乎每隔一段时间就会重演，虽然方式不一样，但是骗局、剧本与结局都有异曲同工之妙。

“他们瞄准的就是投资者或会员心中的贪念，但是大家要保持警惕，如回酬是超越一般情况就需小心。任何生意都不可能有这样的回酬，所以这肯定不能够永续经营。”

魏家祥也是马华署理总会长，他是在出席“第22届全国学生阅读计划问答比赛”暨“第20届专辑制作比赛”推介仪式后，如是披露。出席者也包括宝马企业有限公司董事刘德炎。

魏家祥说，这些投资计划会有各种新噱头和花样，如服装、车辆，团队展示，包括做善举捐款，与领袖合照，告诉他人“还不加入，等什么？”。

他说，接下来这“火球”就会越滚越大，在大家都同舟共济的情况下，为了明哲保身，谁要去举报？

“发生突发事件后，就会开始出现各种借口，如投资失败、户头被骇、有人要破坏他们形象等。这些是爆发之前的招数，但他们还是会给你信心，结果还是有人执迷不悟，继续投钱。”

“最后，他们就会说我有很多钱在外国，但是大马银行或某单位却不允许他们把钱汇进大马等，所以帮不到你。投资者在绝望的时候，就谴责政府为何不出面。假设这非法活动，是投资者心甘情愿参与，有什么办法？”

他说，这些公司不可能有执照，任何一个单位汇集人民的现款，都需经过国行审核，否则一律犯法。国行在早前也将“解救普通人”公司列入黑名单。