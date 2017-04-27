驟雨量不多氣溫也提高 火災黑區居民須警惕

砂州灾难管理委员会主席拿督阿玛道格拉斯（中）召开新闻发布会时摄。

（本报古晋26日讯）根据气象局预测保报告显示，砂州气象预测目前处于黄色阶段，即骤雨量不多，气温也相对会提高。因此，当局亦提醒位于火灾黑区的居民，在天气炎热和高温的气候下，应提高警惕，以确保灾难发生时可以将伤亡降至最低。

砂州灾难管理委员会主席拿督阿玛道格拉斯是于今日结束该委员会议后召开新闻发布会发言时，如是表示。

他说，当局也会高度关注较常发生火灾的地区，并以美里的瓜拉巴南地区为例，确保该地区上的救灾设施一应俱全，随时准备就绪。

他欣慰指出，今年的水灾发生较去年明显减少，因此感谢上天的眷顾。

他解释，今年水灾除了较常发生在美里和巴南外，也包括诗巫、民都鲁和林梦等，也说明没有固定的水灾发生地区，这是当局目前所面对挑战课题之一。

鉴于此，他强调有关当局必须确保拥有充裕且有效率的防灾和救灾时间，同时，他也感谢所有拯救单位的高度合作，尤其在执行救灾工作上竭尽所能，将水灾所带来的破坏、损失和伤亡减到最低。

他披露，今日会议除了针对过去拯救工作进行检讨外，也确保所有的疏散中心及早准备就绪，以随时应对无法预料的灾害发生，尤其是水灾。

“我们必须疏散中心的设施齐全，这样才能妥善安顿灾黎们。”