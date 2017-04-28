首页 新闻 中砂新闻 餐館冀結合旅遊年 讓本地點心揚名外地

餐館冀結合旅遊年 讓本地點心揚名外地

发布于 April 28, 2017
鱼玩食家号东陈其荣。
鱼玩食家号东陈其荣。

（本报诗巫27日讯）鱼玩食家号东陈其荣表示，2017年是诗巫旅游年，该餐馆希望可以做到与旅游年结合，尽上推动本地点心美食的责任，在旅客们来诗巫游玩之余，也可以品尝到货真价实的本地美食，并且购买冷冻的包装点心回去，达到将本地美食的名气传扬到外地的目标。
陈其荣表示，诗巫单靠卖点心的餐馆或咖啡店不多，可能是点心行业比较难做，因为制作点心的工作繁杂，种种技术问题需要克服，如果人手不足就很难从事该行业，而且工人也很难找。
他说，鱼玩食家目前研发及售卖的点心多达卅多种，全部都是自己制作的食品，遇到技术问题就聘请台湾的厨艺界专业老师进来教导，然后进行味道上的调整。该店以冷冻的方式处理该店的主打产品——点心，希望来诗巫旅游的游客，可以在吃后再买一些回家当手信。
他表示，照目前的顾客群来看，几乎半数的顾客都是由本地人带外地人或旅客来品尝食物。该店的点心，可以成为除了道地传统食物之外，另一项吸引人的选择。除了点心，该餐厅也自制面条，创造不一样的面食，带来不同的口味与美食。该自制面条被用来煮干拌面及牛肉面。
他说，一间点心餐厅，最好一个月可以增加一到两种的新口味点心，不断地进行调整及创新。他也会在市场与营业的范畴内作市场测验及探讨，然后淘汰销量不好的点心，以新发明的点心食物来取代之。
他说，目前该店所售卖的自制点心包括了3种烧卖，福州鱼丸、糯米鸡等，至于包类，则有糟菜肉包、扣肉包、竹炭芝麻包及流沙包等。
他表示，为了确保点心的货真价实，店家绝不容许偷工减料的事情发生，例如槟榔芋头是口味最好的芋头，为了顾客可以吃到最好吃的点心，即使比较贵也值得用这个好食材，以带给顾客们最好的味道。
他也表示，该餐厅也正研究用保丽龙来装点心，以求可以保持较长时间的低温状态，并可以带出国不坏掉。
陈其荣表示，因为各行各业都受到近年经济不景气的影响，顾客们用钱也比较谨慎了，所以该餐馆更加要坚持诚意，靠着食物的品质及创新的美味产品来吸引顾客，也留住老顾客。
鱼玩食家创业于2011年11月11日，是诗巫著名的点心餐馆之一。


  • 汶莱苏丹陛下抵达菲律宾马尼拉空军基地。（新闻局提供）

    為期兩天訪問 蘇丹抵馬尼拉空軍基地

    （本报斯市27日讯）汶莱苏丹陛下昨晚抵达菲律宾，进行为期两天的正式访问。 …
    April 28, 2017
    0 second read
  • 汶莱苏丹陛下获得菲律宾财政部长兼迎宾部长卡洛斯多明格斯的迎接。（新闻局提供）

    商討雙邊合作事宜 蘇丹官訪菲律賓

    （本报斯市27日讯）汶莱苏丹陛下今日出席为配合苏丹陛下到访菲律宾而举行的正式欢迎仪式。 …
    April 28, 2017
    0 second read
  • 大马士革国际机场发生爆炸，火球冲上半空。（互联网图片）

    火球烈焰沖天際 敘首都機場大爆炸　

    （叙利亚大马士革27日综合电）叙利亚首都大马士革的国际机场，周四凌晨突然发生爆炸，并波及输油设施。从附近人士所拍的片段显示，现场火光熊熊，不断传出爆炸声，以及冒出火球。有指爆炸是轰…
    April 28, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 湖畔可以看到许多垃圾。

    沒定期清理維修 基都隆體育館形同荒廢

    （本报民都鲁27日讯）位于民都鲁基都隆体育馆前方的人造湖因近年鲜少被使用，而且也没有工作人员定时前往该处进行清理，导致该处如同被荒弃。 …
    April 28, 2017
    0 second read
  • 西尔维斯特屋长（右）向南砂人联党南兰区潜能候选人江先柱反映长屋需要。左为菲特力乡村议员。

    盼國選改變南蘭窘境 4長屋居民力挺人聯

    （本报诗巫26日讯）诗巫上游亚北埇（Sg Pak）4座长屋居民矢言支持国阵人联党候选人，在来届国会选举中出战南兰区，以便能为该地区带来改变和发展。 …
    April 27, 2017
    6 second read
  • 黄乃裳中学全砂独中球类比赛男子篮球组。

    全砂獨中球類比賽 黃中82球員今出戰

    （诗巫26日讯）由砂拉越华文独中董联会主催、诗巫独中董联会主办、公教中学及黄乃裳中学承办之第五届全砂独中球类比赛，于4月27日至30日，在诗巫公教中学及黄乃裳中学进行。本届的全砂独…
    April 27, 2017
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭