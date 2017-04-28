餐館冀結合旅遊年 讓本地點心揚名外地

鱼玩食家号东陈其荣。

（本报诗巫27日讯）鱼玩食家号东陈其荣表示，2017年是诗巫旅游年，该餐馆希望可以做到与旅游年结合，尽上推动本地点心美食的责任，在旅客们来诗巫游玩之余，也可以品尝到货真价实的本地美食，并且购买冷冻的包装点心回去，达到将本地美食的名气传扬到外地的目标。

陈其荣表示，诗巫单靠卖点心的餐馆或咖啡店不多，可能是点心行业比较难做，因为制作点心的工作繁杂，种种技术问题需要克服，如果人手不足就很难从事该行业，而且工人也很难找。

他说，鱼玩食家目前研发及售卖的点心多达卅多种，全部都是自己制作的食品，遇到技术问题就聘请台湾的厨艺界专业老师进来教导，然后进行味道上的调整。该店以冷冻的方式处理该店的主打产品——点心，希望来诗巫旅游的游客，可以在吃后再买一些回家当手信。

他表示，照目前的顾客群来看，几乎半数的顾客都是由本地人带外地人或旅客来品尝食物。该店的点心，可以成为除了道地传统食物之外，另一项吸引人的选择。除了点心，该餐厅也自制面条，创造不一样的面食，带来不同的口味与美食。该自制面条被用来煮干拌面及牛肉面。

他说，一间点心餐厅，最好一个月可以增加一到两种的新口味点心，不断地进行调整及创新。他也会在市场与营业的范畴内作市场测验及探讨，然后淘汰销量不好的点心，以新发明的点心食物来取代之。

他说，目前该店所售卖的自制点心包括了3种烧卖，福州鱼丸、糯米鸡等，至于包类，则有糟菜肉包、扣肉包、竹炭芝麻包及流沙包等。

他表示，为了确保点心的货真价实，店家绝不容许偷工减料的事情发生，例如槟榔芋头是口味最好的芋头，为了顾客可以吃到最好吃的点心，即使比较贵也值得用这个好食材，以带给顾客们最好的味道。

他也表示，该餐厅也正研究用保丽龙来装点心，以求可以保持较长时间的低温状态，并可以带出国不坏掉。

陈其荣表示，因为各行各业都受到近年经济不景气的影响，顾客们用钱也比较谨慎了，所以该餐馆更加要坚持诚意，靠着食物的品质及创新的美味产品来吸引顾客，也留住老顾客。

鱼玩食家创业于2011年11月11日，是诗巫著名的点心餐馆之一。