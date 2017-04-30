預防杜絕黑斑蚊滋生 杜當徙殖區清潔活動

（本报美里29日讯）为了预防和杜绝黑斑蚊滋生﹐美里市政局21地方议程与社区发展工作小组联合罗冰消防及消拯局今早冒着小雨于杜当徙殖区第六期和当地居民们展开清洁活动﹐共同努力消灭蚊子，不让它再度“放肆”传播病毒﹐还原健康生活环境。

由于杜当徙殖区第六期地势较低，经常出现淹水的问题，属于高风险区﹐所谓预防胜于治疗﹐因此为了预防蚊子病毒有机可乘﹐需要做足预防措施。

今早除了美里市政局，罗冰消拯及消防局局员及卫生局工作小组成员﹐还有来自杜当徙殖区第六期100多户家庭到场协助，共同进行清洁活动﹐就算天公不作美下起小雨﹐也淋不熄大家对灭蚊工作的热情。

美里市政局21地方议程与社区发展工作小组主席梁振林表示﹐要杜绝蚊子滋生﹐首先要找出滋生根源﹐即积水的地方特别容易成为蚊子的温床。

“当地的居民今日透过这项活动，打扫周边的环境，收拾最多垃圾的居民，也获得了主办单位所准备的奖励，同时间也提高了居民关于黑斑蚊的醒觉意识。”

他指，美里市政局已获得73万令吉的拨款，将会做于设建水源供应予杜当徙殖区第六期的居民，北砂水务局及相关当局将招标承包商，并在近期内动工。

“在解决水源供应问题后，我们会继续解决当地的沟渠及电流供应的问题。”