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雙蔚締近期最差戰績 李林8強若拆台將碰頭

发布于 April 29, 2017

（武汉28日综合电）第37届羽球亚锦赛即将在周五展开8强角逐，大马李宗伟和中国林丹当天如可挫敌，那么第39次“李林大战”将可在男单半决赛上演。
李宗伟和林丹在前一天分别淘汰日本的西本拳太和常山干太，8强将对战中华台北双雄：许仁豪和7号种子周天成。李林两人如若拿下台湾选手，那么他们将是继本月大马公开赛决赛后再次在赛场对阵。

惋惜的是，大马队在李宗伟、女双温可微/许嘉雯和混双陈健铭/赖沛君相继晋级后，女单谢抒芽和男双吴蔚昇/陈蔚强都在周四下午稍后的比赛中各自输给泰国前世界冠军拉查诺（18比21、7比21）和主队的黄凯祥/王懿律（19比21、16比21），无法再进一步，大马队仅存3组人马过关。无法踏进8强门槛的“双蔚”也书写近期最差战绩。

温可微/许嘉雯要在8强硬碰今年尚未摘过冠军的里约奥运会日本女双金牌得主松友美佐纪/高桥礼华，“铭君”则是对垒中国3号种子鲁恺/黄雅琼，都是连连硬战。

在地球的另一厢，羽球欧锦赛也正进行得如火如荼，各单项的首号种子如西班牙奥运女单冠军卡罗丽娜玛琳，囊括大部分种子球员名单的欧洲霸主丹麦旗下的波伊/摩根森、男单阿薛森、兼项出击的克丽斯蒂娜佩德森分别携手朱儿和佐金尼尔森，领衔其他名将纷纷晋级8强，只有少数如西班牙的女单2号种子贝蒂里兹意外止步次圈。


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