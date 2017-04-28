雙溪阿剎食水變色發臭 明年初才能解決

砂公用事业部长拿督斯里史蒂芬伦迪（右3）及助理部长拿督罗伦沙嘉（左3）与部门新主管合摄。

（本报古晋27日讯）砂公用事业部长拿督斯里史蒂芬伦迪指出，双溪阿刹（Sg. Asap）食水变色与发臭问题将在2018年初当地食水过滤站提升工程完成后恢复正常。

他说，在当地食水过滤站提升的过程中，水源难免会出现淤泥充塞问题，但公用事业部已设法解决淤泥充塞问题。

“事实上，双溪阿刹的食水变色与发臭问题是因为我们的食水过滤站替换工程还没有全面竣工。所以每逢天气干旱，淤泥充塞问题就会变更严重，在水源被抽取使用时就会出现水源变色及发臭问题。”

史蒂芬伦迪昨晚在砂公用事业部感恩暨欢迎宴后受访时表示，该部门会做一些补救工作改善抽水设施及陈旧的食水过滤站，一旦补救工作完成，水源就会恢复正常。

“我们同情民众面对的水源问题，也很努力在解决问题。现在每天都在监督水源状况，确保不再出现变色和臭味问题。”

他透露，双溪阿刹的水源自格央河。他也反驳格央河水质遭污染的说法，指格央河已不再被用作运输用途，所以不能随便断言双溪阿刹出现水源问题是因为格央河受污染。

“实际上，格央河的水质没有报道中提的那么糟糕，环境局正在进行水质化验，而在这之前，环境局也针对格央河的水质进行了数次的化验。”

针对双溪阿刹水源变色及发臭问题，史蒂芬伦迪日前也特地指示乡区水务局局长郑国贤到双溪阿刹视察三天。

“我们需要改善淤泥充塞问题，我也相信乡区水务局找到了可以解决的方式。一旦完成改善，将能解决现有的水源变色和发臭问题。”

史蒂芬伦迪称，该部门正在提升食水过滤站工程，一旦工程完成，水源问题将恢复正常。

“食水过滤站提升工程在去年展开，估计2018年初完成，工程耗资6千500万令吉。在提升的过程中难免会出现淤泥充塞等问题，但部门已经设法解决淤泥充塞问题。”