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陳賽明：其中687為公民 去年身份不明學生逾千

发布于 April 27, 2017
砂福利、妇女及社区发展部长拿督陈赛明（中）主持新闻发布会。左起为砂福利、妇女及社区发展部助理部长莎丽花哈茜达及阿都拉曼伊斯迈。
砂福利、妇女及社区发展部长拿督陈赛明（中）主持新闻发布会。左起为砂福利、妇女及社区发展部助理部长莎丽花哈茜达及阿都拉曼伊斯迈。

（本报古晋26日讯）砂福利、妇女及社区发展部长拿督陈赛明指出，“学生资料库程式”（APDM）显示，2016年共1千297人为身份不明的学生，经过砂教育局和国民登记局合作整理后，发现其中687人（53.5%）为马来西亚公民，79人（6.09%）为外国公民，96人（7.4%）为公民身份未定，435人（34.0%）缺乏资料。
她劝告家长，特别是儿童父亲为马来西亚公民，但因为与外籍配偶的结婚程序不完整或在正式注册婚姻前诞下子女，导致子女被归类为非我国公民或公民身份未定者，为孩子在联邦宪法15A下向政府提出公民身份申请。
“砂教育局3年前成立了一个资料库—学生资料库程式来储存所有学生的资料，以成为政府提供学生援助的参考。在输入学生资料的过程中，出现了一些在学的学生因为缺乏身份证明文件而无法提供资料让教师输入资料库的状况。”
陈赛明今日主持砂国民登记局与砂教育局工作委员会成立会议后在新闻发布会上表示，缺乏身份证明文件将对受影响学生造成许多困扰，包括没有机会获得国民应有的援助和福利，如开学辅助金、课本、校服、营养补充计划等。
“为了解决无国籍儿童问题，大马国民登记局和联邦教育部于今年1月17日提出合作建议，以一致解决政府学校学生缺乏身份证明文件的问题。而砂拉越的国民登记局和教育局则率其他州属之先，成为首个成立工作委员会的两个单位，实际上，砂国民登记局及教育局早在去年就已经针对解决无国籍儿童问题缔结了合作。”
随着砂国民登记局及教育局今日正式成立工作委员会，砂福利、妇女及社区发展部长拿督陈赛明、助理部长莎丽花哈茜达及阿都拉曼伊斯迈将成为工作委员会的负责部长。


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