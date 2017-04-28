阿都卡林冀體育團體 拋開分歧以大局為重

拿督阿都卡林颁发感谢证书給各间媒体后，与众代表媒体合摄。

（本报古晋27日讯）砂青年、体育及团结部助理部长拿督阿都卡林不愿看到体育协会的内部分歧，成为阻碍体育发展的绊脚石。

对此，他吁请出现内部分歧的体育团体能以大局为重，抛开分歧，让砂州体育发展向前迈进。

昨晚受邀出席由砂体育理事会及砂体育机构所主办的媒体之夜致词时，阿都卡林表示这些问题尽管出现，但则属少数。

另一方面，他也借此机会感谢媒体过往在宣传及报导体育赛事上的努力与付出。他表示，本州过去主办了多项大型本土及国际体育赛事，包括马运会、大马羽毛球大师赛、国际跳水赛、壁球赛及足球赛等，这些赛事都获得了本地媒体大力支持与报导，协助打响本州知名度。

其中，他也提到尤其才结束不久的大马羽毛球大师赛所获得的欢迎度及支持度令他大感惊讶，包括既然有球迷在凌晨就漏夜排队等候购票，反应令人鼓舞。

不过，对于当中出现媒体因为证件数量限定而闹不愉快事件，他则深感遗憾，希望往后不再发生类似事件。

“这其实是小事，但有些网络媒体则在社交媒体上大做文章，这种做法有点过火。”

无论如何，他还是感谢媒体在这些体育盛事上所给予的宣传报导，并希望日后继续彼此合作。

接下来，他表示今年杪将会在时隔27年后再度主办砂州运动会，并相信此举有助提高砂州运动水平。