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阻止拍照 員工記者險衝突

发布于 April 27, 2017
有些投资者更在一开门后便像离弦之箭般冲上办公室。
有些投资者更在一开门后便像离弦之箭般冲上办公室。

（槟城26日讯）因担心成为投资者泄愤对象以及见报后被亲友认出，JJPTR员工们如今不仅因为担心公司前景而心情忐忑，有者更怒喝在办公室外采访的记者，阻止记者拍照，险些引发冲突。
JJPTR传出面临危机后，虽然昨天传出创办人李宗圣目前人在槟城，昨晚甚至流出李宗圣在槟城与分行代表见面的照片，不过记者今日前往JJPTR位于霹雳路总部时，一名不愿具名的员工指出他本身并没有见到“老板”。尽管如此，他说，李宗圣虽然仍未现身，但已指示旗下40多间JJPTR分行照常营业。
“不过，我还是听说有些分行没有依指示运作。”
他表示，事情发展至今，员工其实心里也不踏实，除了担心公司前景，同时担心事情恶化后怕成为投资者的泄愤对象，“还好到现在为止仍无投资者为难他们”。他也指，员工同时因为媒体连日以来的报道，使他们也担心自己会上报，遭亲友认出。
媒体记者今日在霹雳路总部外守候采访时，一群离开办公室的员工突然取出手机拍摄在场记者，引起记者反拍，结果其中一名女员工突然发难，冲上前怒喝并试图阻止记者拍照，并指曾接获上头指示可以反告记者，险些引发冲突。
后来另一名女员工驱前调和，表示仅希望不要让员工面目上报，以免员工被亲友认出，影响生活。虽然该名发难女员工不只一次要求记者删除照片，但在员工代表的劝阻下，最终不再追究。
该员工代表也向记者解释，李宗圣并无下达任何反告媒体的指示。


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