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選委會證實指示州選委會 停止派附加選民冊

发布于 April 30, 2017
选举委员会已指示各州选委会主任在今年首季附加选民册展示期间，停止派发有关选民册予各政党。（档案照）
选举委员会已指示各州选委会主任在今年首季附加选民册展示期间，停止派发有关选民册予各政党。（档案照）

（布城29日讯）选举委员会今日证实，已指示各州选委会主任在今年首季附加选民册展示期间，停止派发有关选民册予各政党。
选委会秘书拿督阿都甘尼在文告指出，这是初步通知各州选委会主任，以做好准备在近期发出正式通知函予所有政党。
“这项行动并非针对政党而已，还包括所有利益者。”
他解释，根据2002年选举（选民登记）条规第13条文，附加选民册将在特定地方展示14天，以展示新选民及更换选区选民名字。
“在展示期间，选民册是开放让民众包括政党查阅，并可以针对选民册内的名字提出上诉或抗议。”
他说，之前，选委会会派发附加选民册予各政党，旨在通知他们选民册审查程序进行中。
“不过，在3月28日召开的选委会第773次会议上议决，从今年首季选民册展示开始，无需再派发附加选民册予政党。”
他说，基于附加选民册展示，足以让各造检查任何选民名字，因此作出这项决定。
他强调，停止派发附加选民册，并不阻止利益者查阅所展示的选民册。
有鉴于此，选委会近期将发正式通知信函予所有政党，停止提供附加选民册予所有政党，而任何人欲查阅附加选民册可到指定展示地方。


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