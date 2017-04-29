賽夫丁：若伊黨議決與月亮斷交 所有黨員應辭雪州職務

（吉隆坡28日讯）人民公正党总秘书拿督赛夫丁指出，要是伊斯兰党代表大会上议决要与公正党断绝政治合作，为了尊严，所有伊斯兰党员应该辞掉所有在雪州所拥有的职务。

他说，除非伊斯兰党做出请辞官职的行动，否则将会让选民因为反对党内出现盟党之间的内讧，甚至伊斯兰党决定要在公正党的国州议席上阵，断绝政治关系后还要在雪兰莪政府有一席职位而感到恶心。

“如果已经跟诚信党及行动党断绝关系，现在又要与公正党断绝关系，却要在雪州政府中拥有一席之地，逻辑性在哪里？”

赛夫丁今日发表文告指出，他一直在观察伊斯兰党这几天的代表大会，主要是探讨公正党与希望联盟在下届大选的策略。

他说，伊斯兰党在大会上有关与公正党政治关系的任何决定，将会影响到伊斯兰党在雪州政府的参与度。

“我获悉，在伊斯兰党长老大会上在无辩论下通过的议案，若在接下来的大会中也获得通过，我并不觉得意外。”

伊斯兰党长老大会昨日一致通过，要求伊斯兰党与公正党断交的议案。

赛夫丁也对于长老大会上的辩论中，对雪州大臣兼公正党署理主席拿督斯里阿兹敏的批评与攻击感到愤怒。

他说，伊斯兰党也清楚的透露了，要夺走数个目前由公正党领军的州属，当中包括了雪兰莪。