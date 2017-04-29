許能發： 並非迷信而是鼓勵 冀明年華裔警官仍祭拜

左2起为美里居士林秘书陈荣华、林长杨惠生本曼查、美里警区主任夫人、警区主任许能发助理总监，以及美里警方各部门警官到居士林祭拜。

（本报美里28日讯）为配合2017年第210届警察日，美里警区主任率领7位警官往居士林祭拜及交流，祈求国泰民安。

美里警区主任许能发助理总监指出，这项到居士林祭拜仪式做为今年的配合警察日的其中一项活动，他希望明年其他警官可以继续的带领华人警官去祭拜。

他说，他在美里任职的7个月以来，美里治安明显受到控制，当然警方也有遇到一些难以执行的任务，不过总算可以破案。

“美里警方每天都在执行工作，每天都在为社会贡献，降低治安率，这就是我们警察必行的任务。”

他表示，在他任职警区期间，美里警方与各社区委员会联合举办不少教育和讲座会，让人民吸收犯罪的重要性，其中也包括毒品的危害，让人民醒觉，以及消除人民的恐惧感。他补充，3月25日是警察日，今天美里华人警官才获得人齐的来居士林祭拜，这也是美里第一次警官到佛堂祭拜和交流的活动，他相信再多1个月卸任后，明年还是有其他警官率领警方到佛堂祭拜。

他说，这项活动主要是祈求降低美里治安，在每一宗罪案中可以侦破，这并非是迷信，这是一种鼓励。

配合警察日禮佛獻花

許能發領隊訪居士林

（本报美里28日讯）美里警区主任许能发领队到美里佛教居士林配合年度警察日进行礼佛献花祈福礼仪，同时居士林宗教导师释惟智师父也主持慈心观及静坐的环节，场面殊胜。此外，居士林林长本曼查杨惠生也赠送纪念品及接受警官乐捐本林的供养金。

楊輝生：難得可見

建林33年首次華裔警官祭拜

（本报美里28日讯）33年建林以来首次获得华人警官来祭拜，这是难得可见的事。

美里警区主任许能发助理总监于今早11时在夫人的陪同下，率领6位警员美里居士林祭拜和交流。

该林林长杨辉生本曼查指出，于1984年建林至今，首次看到有美里警区主任率领华人警官，且身穿制服前来祭拜，这是非常有意义的活动。

他说，警察是带给国家和社会的安宁，在这次的活动，也证明了美里警方重视华裔。