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許慶璋功不可沒 僑南華小地契拿到了

发布于 April 29, 2017
副董事长拿督许庆璋（中）在秘书江山河（左1）及董事许韦全（右1）的陪同下，正式接获侨南华小地契转让的批准信函。
副董事长拿督许庆璋（中）在秘书江山河（左1）及董事许韦全（右1）的陪同下，正式接获侨南华小地契转让的批准信函。

（本报美里28日讯）耗资1千万令吉的东姑村侨南学校终有下文！该校今日正式取得侨南华小地契由土地局的批准信函，董事局也将尽快展开筹建计划。

侨南学校占地10依甲，计划将建造4栋拥有50间办公室及课室的三层式教学楼，同时包括建造一座多用途综合礼堂、篮球场等。

建筑工程预计在两年内完成。由于廉律地区人口越来越多，包括东姑村也日益发展，而临近的廉律中山小学学生则也已饱和，因而侨南学校的设立将解决华小生的就读问题，同时也可纾解中山学校的拥挤情况。

在第二次世界大战之前，该区（巴南丹章里望镇）未有学校设立，而适龄学童须前往马鲁帝中华学校，一水之隔，殊属不便。因而战后即有创校之议，在1946年，本州深受太平洋战争影响后，失学儿童颇多，学生人数30多位，并借用当时客属会馆上课，为侨南学校前身。

随着学生人数增多，先贤发起建校，购买位于该市约有半哩的现今校址，一切进行顺利，新校舍落成。

1956年起原有一座4间教室校舍已不敷应用，校董部先后增建两座校舍以及各项软硬体设施。可惜好景不长，往后胶价跌泻，居民纷纷迁往他处谋生，导致学生人数逐年减少。

1970年起，该校因学生人数不够，教师减至5位，六班学生开始以复级方式上课。后来由于该坡就业机会有限，因此人口大量外流，也导致学生人数来源减少。在2010年，该校学生人数降至仅仅6人。有鉴于此，迁校是刻不容缓，在各方的努力下，该校在2009年被批准迁校至美里东姑村一带。

在拿督许庆璋的协助下，迁校工作方能顺利地进行，同时更保留了先贤努力所创下的华小。


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