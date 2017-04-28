訪斯里阿曼警局 華社領袖與警主任對話

（成邦江27日讯）斯木省华总会长兼成邦江中华总商会会长拿督吴标生博士昨天上午9时正带领两会的理事及斯省内的华社领袖前往斯里阿曼警局与当地的警区主任及部门主任进行对话。

进行对话会的目的乃希望警民能够达到最高度的合作，共同打击罪案。吴氏希望藉着今早的对话会，民众可以把警察当做是保护及帮助我们的朋友。若有任何相关案件的线索，应该尽量提供予警方，让他们能够尽快的破案。

提到日前斯市内发生数起的偷窃四轮驱动车的案件，警区主任认为车主本身也应该负上责任，以提防匪徒造案。特别是为自己的车子装上警戒讯号、把方向盘上锁以及停泊在热闹的地方；尽量避免停泊在偏僻的地区。车子的失窃，不能单靠警方，车主本身应该提高警惕。

针对日前斯市发生一起打枪德士案件，警区主任表示，目前警方已经锁定一个嫌疑犯，希望通过公众及警方的合作之下，相关的案件可以很快的水落石出。警区主任认为，匪徒经常造案，是因为有“买“，才会有“卖”，即是有“应”，就有“供”。他希望商家们不要贪图便宜；而买了贼脏。特别是煤气桶、金器、燕窝及汽车零件等。

他强调，如果能够断了匪徒买卖的路，则偷窃案件肯定会大大的减低。他表示很清楚斯市内有部分商家为贪小便宜而以低廉的价格购买匪徒偷窃来的物品。

提到斯市内，接获无数宗燕窝失窃的案件。警区主任提议业者能够做好防范措施，在燕窝厂内装置警戒讯号或安装闭路电视。

与此同时，斯木省华总会长拿督吴标生博士及其他华社领袖也特别提议成立一个群组。此项提议也获得警区主任及其他部门主任的认可。相关的群组组员包括了拿督吴标生博士、陈崇波、陈崇炳、刘泍俊、张咏春、江幼德、张国斯及陈燕君。希望公众有任何案件或线索，能够于第一时间通知以下人士，好让他们能够将相关的案件放上群组，这样警方及群组成员将能以第一时间了解案情的发展。

对话会后，会长吴标生希望经过了首次与警方对话，希望往后还会有更多类似的对话会，好让民众能够更加了解警方处理案件的方式，从而提升本地区的治安；共同建立一个和平与稳定的社会。