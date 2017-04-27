首页 新闻 北砂新闻 西蒂：辦日文化日創新賽 推動師生創意思維模式

西蒂：辦日文化日創新賽 推動師生創意思維模式

发布于 April 27, 2017

（本报美里26日讯）由美里工业训练学院（ILP）主办的2017年第3届日本文化日（Nihon Bunka No Hi）暨创意与革新比赛，今日下午圆满闭幕。当局同时也与马六甲的Scaffolding Access培训及顾问公司（SaCTS）签署谅解合作备忘录。
筹备会主席西蒂莎碧雅在闭幕典礼上致辞时表示，美里工业训练学院自2015年开始，每一年都主办日本文化日，今年为第三届。
她指出，这项活动是一个为了爱好自由与和平，推进日本文化事业发展。有关活动的主要目标是推动创新及有创意的思想及工作模式，与此提高工作人员和学生的效率，帮助学生达至理想的学习成果，并且生产出更高水平的工作产物。
她说，这次参与作品有15个，分别涉及电动、机械、电脑与电子等技术，作品强调强调创新性、实用性和商业性，有望实现科技创新和创意。
“2017年日本文化日”在推广日本文化之外，也拉近了马来西亚与日本的友邦关系。
她指出，是项活动是该学院的常年活动之一。该活动除了获得日本国际协力机构（JICA）自愿者的出席外，也获得本地学生穿上日本和服踊跃出席参与，对日本文化有进一步的了解，也借此拉近马来西亚与日本的友邦关系。


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