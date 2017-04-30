被指衣著「誘人」 西洋棋手迫退賽

这套衣服被指“诱人”。

（吉隆坡29日讯）12岁女西洋象棋选手穿及膝裙参与布城举办的赛事，竟遭指衣着“诱人”，而遭主办单位中途终止比赛。

西洋象棋教练考沙甘达日前在其脸书公开此一事件，指在4月17日的比赛中，总裁判在比赛进行至第二阶段时，突然喊停赛事，并指这名学生衣着不当，禁止她继续参赛。

他在贴文附上学生当时的衣着照，直斥象棋比赛的总监及总裁判这样的举动及言论荒谬，让他的学生感到被羞辱。

他续称，当晚10时，由于比赛的总监指女学生的衣着有问题，总裁判才决定终止比赛，惟经过与学生母亲一番讨论后，总裁判愿意退让并向学生道歉，但总监还是坚持不让她参赛，甚至恫言若类似衣着被允许，学校不会继续允许该比赛在学校的礼堂举行。

由于事件发生时已是晚上10时，而明日9时又有比赛，女选手与母亲因之前只准备3套类似的衣着，也没有时间去准备其他的衣服作为比赛之用，因此女选手被迫退出比赛。

考沙甘达称，学生母亲隔天针对此事致电比赛总监时，他竟装作一无所知，总监原本承诺会回电予学生母亲，但最后都没有下文，甚至不接电话。

他抨击总监的态度，指这导致了校方、学生及家长损失了一直以来投资的时间、金钱、培训、报名费、交通费及住宿费。

因此，他要求该象棋比赛的总监向其学生公开道歉，否则将对总监采取法律行动。

学生的母亲受询时表示，她被告知其女儿的衣着过于“诱人”时，感到惊讶，也令女儿感到很惊慌，即在比赛期间，是否有人偷窥她。

她同样要求比赛总监必须对此事道歉。