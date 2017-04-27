薩德抵韓全面部署 警民爆衝突3傷

从当地时间昨日凌晨0时至4时之间，有6座发射台以及射击雷达、反飞弹系统等陆续进入星州部属。居民与警方均严阵以待。（法新社）

（韩国首尔26日综合电）虽然朝鲜昨日在建军节以历来最大规模的炮击军演，取代了国际不愿见到的核试，但朝鲜半岛局势未有降温。韩国今晨在一片争议声中，开始全面部署美军的萨德导弹防卫系统（THAAD），廿余辆卡车把部分组件运至落户地星州高尔夫球场，8千警力出动封锁通道。驻韩美军今次突如其来的行动被指未依程序，数百名居民到场示威抗议，与警员爆发冲突，据报至少3名民众受伤。

报道指，韩军今早将萨德的核心部件X波段雷达及发射架，运入了庆尚北道星州郡草田面韶成里乐天天山的星州高球场。 驻韩美军同日凌晨4时40分左右，先用8辆卡车运送萨德部分装备，另外十余辆卡车在6点50分左右亦陆续抵达。该批装备包括2个车辆式移动发射架、射击控制雷达、移动战术指挥中心等。

美韩双方上周四完成部署萨德所需的供地程序，驻韩美军今日即漏夜急运部件到部署地并安装，却未有事先宣布这个敏感行动，更有官员指两国联合进行的环境调查尚未完成。不过，韩国国防部已确认开始全面部署，美韩将进行环境评估和建设相关设施，料萨德在今年底前可全面运作。

当地传媒午夜报道运送萨德部件的消息后，反对团体召集逾200人紧急聚集在通往星州高球场的路口，图以车辆封路。当局派出大批穿上防暴装备的警员，到场清理路障及确保道路畅通，并强行驱赶民众，期间双方爆冲突，部分车辆受损，有顽抗的民众被警方带走。日出后的现场照片可见，有示威者在卡车驶经的通道旁，高举“不要萨德，不要战争”的横幅，并高呼口号抗议。

尽管联合国过去多次制裁，但朝鲜仍继续开发弹道导弹并多次试射。美国去年与韩国达成协议，落实在韩部署萨德，并敲定以星州高尔夫球场为落户地。惟当地居民担心萨德的雷达系统释出电磁波，影响人体和农作物，过往已多次发起示威反对。

萨德系统用于拦截及摧毁在最后飞行阶段的短、中程弹道导弹，美韩指部署萨德是针对朝鲜的导弹威胁，但邻国中国及俄罗斯强烈反对。中方斥萨德危害其战略利益，并推出连串经济、旅游及文化措施反制，令中韩关系陷入低谷。