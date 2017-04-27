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華盛父名被嘲笑案 砂警開檔調查

发布于 April 27, 2017
砂警察总监拿督玛兹兰巡视检阅队伍。
砂警察总监拿督玛兹兰巡视检阅队伍。

（本报古晋26日讯）砂警察总监拿督玛兹兰表示，警方目前已经是援引刑事法典504条文调查砂“达雅飞人”华盛因父亲名字被电视台主持人嘲笑的案件。
他说，警方在接获华盛的投报后，已展开一切调查工作，以期尽快完成有关案件的一切调查事宜。
玛兹兰是于今早出席和主持砂警察总部常月检阅仪式后，接受记者访问时，如此披露。
“由于有关事件是在西马发生，砂警方需要多一些时间，以便能在西马不同地点，召见涉及此事件者录供，及展开有关跟进工作。”
他指出，警方只有在完成一切调查工作后，才能决定采取进一步的行动，而目前此案件仍在调查阶段。
资料指出，砂“达雅飞人”华盛因不满电视台于本月22日早上11时15分所播出的《Sukan Tak Sentral》搞笑电视节目中羞辱其已逝的父亲，而于日前向美里警方报案。
据悉，华盛表示，该节目的2名主持人阿兹祖和女主持玛斯哈米兰，在念出其先父昂柏（Nyambek）的名字时，模仿羊儿叫声作出羞辱，并贬低他及家人，包括砂拉越人，因此向警方报案，要求警方彻查此事。
随后，该节目主持人阿兹祖向华盛公开道歉，并被该台无限期停职，该节目的6名制作组的职员也被停职，甚至停播该节目，但是，目前在美里任短跑教练的华盛仍然义愤填膺，并不接受道歉。


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