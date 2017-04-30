首页 新闻 北砂新闻 肯雅蘭新聞獎5月1起 發放報名表格

肯雅蘭新聞獎5月1起 發放報名表格

发布于 April 30, 2017

（本报美里29日讯）2017年第29届肯雅兰新闻奖的报名表格将在5月1日起开始发放，报名截止日期将在7月15日（星期六）。
这由砂新闻从业员协会联合会主办的年度活动，开放给所有在砂拉越的全职媒体同业（记者、摄影记者）参赛，包括在马新社、大马新闻局等的新闻从业员。
以联合会会长杨万勇为首的筹备小组也因此产生。杨万勇表示，该年度盛大颁奖典礼将会在美里进行，惟该细节须待小组进行讨论和接洽后，才会陆续透过各大报章向外公布。
与过往相同，该参赛组别将设定有马来语组、华语组、英文组和伊班组供参赛，而作品必须是从2016年1月1日至2016年12月31日，曾在各大报章刊登或各大电子媒体上播出为准。
每位参赛者仅能呈交最多达4份的作品（4份个人作品/3份个人+1份组别作品，如此类推），所有呈交的作品都必须要有所就职的公司盖章，编辑、上司或主任的签名为实，不达标则将当弃权论。
参赛细节将以报名表格的规矩为标准，任何欲报名参赛者受促熟读和了解细节，以免出现争议。主办单位有权增删参赛规则，评审的决定为最后决策，任何异议均恕不受理。
以下为2017年第29届肯雅兰新闻奖筹备会名单：
筹备会主席：杨万勇
副主席：杰克琳、杨日燕、瓦特
秘书：唐祖华
财政：刘丽美
委员：张旗何、詹亨星


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