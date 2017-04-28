美國火線部署薩德 中國驚呼背後挨刀

（中国、美国、韩国27日综合电）朝鲜半岛局势持续紧张之际，美国军方周三（4月26日）开始在韩国正式部署”萨德”导弹防御系统。

中国对此表示”严正关切”，警告”将坚决采取必要措施，捍卫自身利益。”

4月26日，韩国出动数千警力护送萨德组件运抵部署现场。

昨日韩国官方媒体韩联社称，美军26日零时起用四个多小时将两三辆萨德拦截弹发射车、火控雷达整机、作战指控站运入星州高球场。

星州位于韩国首都首尔以南大约250公里。萨德的全称是”末端高空防御系统”（Terminal High Altitude Area Defense）。

中国强烈反对部署，说这将打乱地区战略平衡、对地区安全构成威胁。但韩国和美国表示，部署的唯一目的是为了防御朝鲜的导弹。

韩联社报道说，此次”火线部署”的大部分萨德核心组件有望不日投入调试运行，只要连接组件，很快就可以拦截朝鲜导弹。

韩国国防部官员指出，连接导弹发射车、火控站和雷达，即可初步形成反导能力。预计，萨德反导系统可能于下月启动。

韩国国防部当日发表的声明指出，韩国和美国一直努力使萨德尽快形成作战能力。声明还说，韩军将在年内全面获得萨德的反导能力。

近来，特朗普当局一直要求中国加力制约朝鲜。因此，日前也曾有不少分析人士预测，美国和韩国或许会在部署萨德方面做出一些让步、换取中国对朝鲜施压。

美韩开始正式部署萨德的消息，毫无悬念地又引起中国的强烈抗议和警告。

中国外交部发言人耿爽周三表示，中国已向美韩当局表明”严正关切”，部署萨德将”进一步刺激”朝鲜半岛的紧张局势；中方强烈敦促美韩”取消部署”、”撤出相关设备”。

发言人还警告，”中方将坚决采取必要措施，捍卫自身利益。”

中国官媒《环球时报》周三发表社评，指责美国和韩国”从背后捅了中国一刀”。文章说，正值中美合作阻止朝鲜进行最新核导试验的关键时刻，美韩这样的做法”令人气愤”。

社评最后警告韩国，”莫以为你有了美国靠山，就可以为所欲为了。”

中国是韩国最大的贸易伙伴。部署萨德在中国民间也引起强烈反弹。比如，仅在过去一个月，赴韩旅游的中国游客总数下降40%。

中国官方否认因萨德采取”限韩”措施，不过韩国已经就此向世界贸易组织提出投诉。

韩国警方封锁萨德设备通过的道路、阻止前来示威的数百名抗议者。

抗议者向军车队投掷水瓶。活动人士说，冲突中有十余人受伤。警方未证实这一说法。

抗议者大多来自距离萨德部署地点最近的两个镇子。

路透社援引一名抗议者说，他们将继续抗争。距离萨德正式运行还有一段时间，他们将要求韩国新政府重新考虑，直到把萨德撤走。

薩德爭議

中国正反复表达对萨德系统进驻韩国的反对。一些专家表示，其原因是中国不知道这种旨在遏制朝鲜导弹的防御性武器能在多大程度上追踪并遏制中国的核武器。

美国方面的态度是，在韩国部署萨德是为了保护其免遭朝鲜核武器以及导弹的威胁。但中国军方认为，萨德同时也将削弱中国的核威慑力。

香港岭南大学亚洲太平洋研究中心主任张泊汇称，”现在的关键问题之一在于，中国没有人真正知道萨德的技术参数。”张泊汇是一位长期研究中国核战略的专家。

中國反對薩德：關鍵問題是什麼？

“萨德完整的技术参数是保密的，因此中国战略研究者对此存在一定的认知不足。如果他们感到迷惑的话，他们的本能反应会是做最坏的打算。”张泊汇说。

中国官方目前的说法是，反对部署萨德是因为它将打破地区安全平衡。

中国官员曾经对萨德系统高达2千公里的X光雷达覆盖范围表示担忧，称这一范围已经足够深入到中国内地。相比之下，他们对萨德系统携带的短程拦截导弹没这么担心。

萨德系统给中美关系带来了阴影，同时也影响了中国和韩国的关系。

在韩国乐天同意给部署萨德提供地盘之后，中国已经关闭了数十家乐天在中国的零售店。

赴韩国旅游的中国游客出现急剧下跌。韩国歌手和演员的活动被叫停，一些和韩国内容相关的博客也被关闭。

薩德的覆蓋範圍有多大？

萨德目前还没有在任何战争中进行过实测，它的功能是在弹道导弹发射后飞行轨迹的末端对其进行干扰和摧毁，这种打击发生在导弹进入大气层之前或刚好进入大气层的时候。

但该系统的雷达可以监测到导弹的发射点，中国专家担心，其覆盖范围足以达到中国解放军部署在东北地区的远程导弹发射基地。

长期以来，中国承诺不率先使用核武器，其核威慑力的目标是保证自己在受到攻击后具备”第二次打击”的能力。

北京正在升级可移动的远程洲际弹道导弹，以及可以通过潜艇从水下发射的导弹，以确保所谓其核武器所谓的”存活能力”。

一些中国科学家担心萨德系统的雷达可以追踪其武器试验以及具体导弹的特征，并最终帮助美军遏制来自中国的攻击。

中国清华大学的安全问题专家李彬最近撰文称，萨德可以让美军取得其它途径无法获取的导弹参数，这将明显遏制中国的核战略。

李斌还在另一次评论中提到了中国民间关于萨德系统覆盖范围的各种不同说法，认为这些差异说明了中国对萨德缺乏真实了解。

中國有什麼選擇嗎？

另外一些中国专家则强调，对付强大的萨德雷达系统，中国军队有软硬两种选择，比如使用激光武器，或者利用假演习迷惑对方。

中国政策科学研究会国家安全政策委员会副会长兼秘书长彭光谦接受官方小报《环球时报》采访时说，让萨德变成瞎子很容易。

“通过电子干扰和假演习，我们可以让萨德失去功能。”他说。

一些中国学者还指出，萨德系统可以在更大范围内和美国在亚太区域内的报警雷达、传感系统以及战场管理系统连为一体，使中国的邻国形成一个军事联盟。

退役的解放军少将姚云竹最近在上海的一次会议上警告说，这一系统一旦形成，目标就是中国。

一些中国以外的专家称，这才是北京最大的担心——韩国和美日走得越来越近。

美国前国防部长佩里（William Perry）在这次会议上说，中国强大的导弹力量不可能被遏制，北京也没必要对萨德太过担心。

但他同时表示，可以想象，这（部署萨德）会刺激该区域的导弹和反导弹系统军备竞赛。