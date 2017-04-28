首页 新闻 国内新闻 納吉：去年國債52.6% 顯示政府 謹慎不揮霍

納吉：去年國債52.6% 顯示政府 謹慎不揮霍

发布于 April 28, 2017
纳吉（右）颁发财政部杰出服务表现证书给孙丽华（译音）。
纳吉（右）颁发财政部杰出服务表现证书给孙丽华（译音）。

（布城27日讯）首相兼第一财长拿督斯里纳吉表示，我国去年的国债为52.6%，显示政府并非随意挥霍，而是依据能力来谨慎花费。
他说，政府一直在执行财政重组计划，包括将国家赤字从2009年的6.7%减至去年3.1%，今年也放眼降至3%的目标。
“一点一滴，我们逐步朝向财政平衡目标，总有一天我相信我们会实现所设下的目标，我们也确定国债位于55%之下。我国去年的国债为52.6%，显示我们不是一个随意挥霍的政府，我们是根据能力及限定来花费，以确保谨慎开销。”
他表示，我国的财政处于稳定的情况，这是因为政府敢于采取不受欢迎但务实的决定，反对党不需要顾及现实状况，因此可以给予任何承诺。
“但很大可能是他们心知肚明，若他们掌权，这些根本不可能实现，我们作为政府不可以抱持这样的态度，我们的任何决策都必须正确及得以落实，因为任何的差误足以对人民及经济带来恶性的影响。”
“因此在国家的经济发展与管理上，我们必须研究各方面的意见，不能仓促及谨慎开销，任何的开销，包括即使贷款也必须用在有生产力的投资用途。”
他续说，虽然面对外来的不稳定因素及不确定性，但是我国在去年取得令人鼓舞的表现，因此今年会继续朝向提高经济表现至4.3%至4.8%的目标。
他也提及消费税的措施将导致政府成为一个不受欢迎的政府，但身为首相他相信落实消费税是一项正确的决定，因为石油价格下降导致我国损失350亿令吉，如果没有消费税我国将衰退。
他预计今年的消费税收可达450亿令吉。
纳吉也提到早前与阿里巴巴集团主席马云会面时 ，后者向他分享成功的秘诀的两大要素：超级效率及巨大成就，并希望我国能够在2050年，成为全球20个顶尖的国家。


  • 汶莱苏丹陛下抵达菲律宾马尼拉空军基地。（新闻局提供）

    為期兩天訪問 蘇丹抵馬尼拉空軍基地

    （本报斯市27日讯）汶莱苏丹陛下昨晚抵达菲律宾，进行为期两天的正式访问。 …
    April 28, 2017
    0 second read
  • 汶莱苏丹陛下获得菲律宾财政部长兼迎宾部长卡洛斯多明格斯的迎接。（新闻局提供）

    商討雙邊合作事宜 蘇丹官訪菲律賓

    （本报斯市27日讯）汶莱苏丹陛下今日出席为配合苏丹陛下到访菲律宾而举行的正式欢迎仪式。 …
    April 28, 2017
    0 second read
  • 大马士革国际机场发生爆炸，火球冲上半空。（互联网图片）

    火球烈焰沖天際 敘首都機場大爆炸　

    （叙利亚大马士革27日综合电）叙利亚首都大马士革的国际机场，周四凌晨突然发生爆炸，并波及输油设施。从附近人士所拍的片段显示，现场火光熊熊，不断传出爆炸声，以及冒出火球。有指爆炸是轰…
    April 28, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 可自願式助政府機構執法 民防隊員職責更廣泛

    （怡保27日讯）民防局全国总监拿督阿米耶也指出，民防局准备随时让队员以自愿方式，协助地方政府展开执法行动。 他表示，民防局曾协助森林局展开取缔非法伐木的行动，以及参与国内贸易及消费…
    April 28, 2017
    0 second read

  • 衛長：將在衛生診療所 實踐家庭醫生概念

    （玲珑27日讯）卫生部将在卫生诊疗所实践家庭医生的概念，让人民获得持续的治疗。 …
    April 28, 2017
    0 second read
  • 魏家祥（左）在记者会上提醒民众要保持警惕，勿受金钱游戏之害。

    魏家祥：金錢遊戲層出不窮 若有貪念請你保重

    （八打灵再也27日讯）“若有贪念，请你保重”。首相署部长拿督斯里魏家祥指出，假设“金钱游戏”真的能让投资者获得如此高的回酬，世界首富微软创办人比尔盖兹和中国富豪马云何不去学习这些“…
    April 28, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭