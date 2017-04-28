納吉：去年國債52.6% 顯示政府 謹慎不揮霍

纳吉（右）颁发财政部杰出服务表现证书给孙丽华（译音）。

（布城27日讯）首相兼第一财长拿督斯里纳吉表示，我国去年的国债为52.6%，显示政府并非随意挥霍，而是依据能力来谨慎花费。

他说，政府一直在执行财政重组计划，包括将国家赤字从2009年的6.7%减至去年3.1%，今年也放眼降至3%的目标。

“一点一滴，我们逐步朝向财政平衡目标，总有一天我相信我们会实现所设下的目标，我们也确定国债位于55%之下。我国去年的国债为52.6%，显示我们不是一个随意挥霍的政府，我们是根据能力及限定来花费，以确保谨慎开销。”

他表示，我国的财政处于稳定的情况，这是因为政府敢于采取不受欢迎但务实的决定，反对党不需要顾及现实状况，因此可以给予任何承诺。

“但很大可能是他们心知肚明，若他们掌权，这些根本不可能实现，我们作为政府不可以抱持这样的态度，我们的任何决策都必须正确及得以落实，因为任何的差误足以对人民及经济带来恶性的影响。”

“因此在国家的经济发展与管理上，我们必须研究各方面的意见，不能仓促及谨慎开销，任何的开销，包括即使贷款也必须用在有生产力的投资用途。”

他续说，虽然面对外来的不稳定因素及不确定性，但是我国在去年取得令人鼓舞的表现，因此今年会继续朝向提高经济表现至4.3%至4.8%的目标。

他也提及消费税的措施将导致政府成为一个不受欢迎的政府，但身为首相他相信落实消费税是一项正确的决定，因为石油价格下降导致我国损失350亿令吉，如果没有消费税我国将衰退。

他预计今年的消费税收可达450亿令吉。

纳吉也提到早前与阿里巴巴集团主席马云会面时 ，后者向他分享成功的秘诀的两大要素：超级效率及巨大成就，并希望我国能够在2050年，成为全球20个顶尖的国家。