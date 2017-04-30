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第7屆 砂犀鳥旅遊獎 今起至5月31接受提名

发布于 April 30, 2017
2015年至2016年第7届砂拉越犀鸟旅游奖即日起至2017年5月31日接受提名，欢迎旅游业、酒店业、媒体及相关业者踊跃参与角逐9项旅游大奖。
2015年至2016年第7届砂拉越犀鸟旅游奖即日起至2017年5月31日接受提名，欢迎旅游业、酒店业、媒体及相关业者踊跃参与角逐9项旅游大奖。

（本报美里29日讯）2015年至2016年第7届砂拉越犀鸟旅游奖（7th Sarawak Hornbill Tourism Awards）即日起至2017年5月31日接受提名，欢迎旅游业、酒店业、媒体及相关业者踊跃参与角逐9项旅游大奖。
砂旅游、艺术及文化部助理秘书黛安娜今日出席由美里市政局主办，科廷大学策划，在东林高尔夫球俱乐部举行的“MIRI UNIQUELY BORNEO”旅游论坛会上如是指出。
她说，颁发砂拉越犀鸟旅游奖是为了承认相关单位，对砂拉越旅游业的贡献，同时创造卓越文化、创意、优质服务及实践。
砂拉越犀鸟旅游奖分成9组，分别是杰出酒店与住宿（5星级、4星级、3星级、2及1星级、民宿、精品酒店、廉价旅馆)、杰出旅游景点管理公司奖、杰出导游奖、杰出餐饮业奖、杰出家庭式旅游手工业、杰出旅游交通供应服务（陆路和水上交通）、杰出媒体奖（网络媒体、平面媒体、摄影、旅游影片）、杰出旅游景点与活动奖，以及全场最受瞩目的奖项之犀鸟特别大奖。
这9个组别，包括多个附属奖项，每个奖项都可获得奖杯、奖状及奖金5000令吉；至于犀鸟特别大奖得主，可获得1万令吉奖金，以及旅游市场推广奖励3000令吉。
有意参与上述各组别比赛的旅游业者或媒体，可游览www.mtac.sarawak.gov.my下载参赛表格，并于6月30日前，将表格交到砂旅游、艺术及文化部，逾期将不受理。


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