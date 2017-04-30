第十四屆國選 許來賢推測10月

（本报古晋29日讯）公正党八打灵再也南区国会议员许来贤推测，第十四届国选最快在今年10月举行。

按照他的分析，国阵先要大马称霸2017年东南亚运动会，吸引年轻人支持，再利用开斋节大肆举办60年国庆日庆典及916马来西亚日的大型集会，以为10月举行大选铺路。

“所以最可能举办国选的时机是10月，现在距离10月还有6个月，我们准备好了吗？砂拉越准备好了吗？这是胜选的黄金机会，我们要在砂州增加所掌握的国会议席，以帮助我们入主布城。”

他说，砂拉越拥有丰富的石油资源，但人民还是生活在贫困中，特别是乡区，这不该发生在马来西亚，因此不能再指望巫统和国阵来帮助砂拉越，要帮助砂拉越人只能换政府。

“我们不能光靠西马，我们要更换政策来帮助人民，很多政策已经过时，需要更换，我们不需要三分二优势，我们只要简单多数即可。”

许来贤今日在公正党砂州大会上致辞时指出，西马人民换政府的意愿非常强烈，因为人民面对消费税导致生活费高涨，马币贬值，人们入不敷出，燃油价格上涨，经济状况恶化等问题。

“时候到了，巫统领导的国阵执政大马60年了，我们要继续让他们治理国家吗？我们要换政府，但要换政府需要靠砂拉越人民的支持，我们还有机会拿下数个国席，我很希望砂州联委会利用今天的机会，拟定迎战第十四届国选的策略。”

他也表示，国会任期将于2018年6月24日届满，若首相拿督斯里纳吉要提早进行选举，可以从现在开始就举行。

“若根据种种迹象，第十四届国选已近，雪州政府因为掌握地方议会的关系，可以在与选委会的互动上找到一些蛛丝马迹，包括跟雪州政府属下的地方议会租借礼堂或借用人手。”不过，他阐明，公正党已准备就绪，只待国会解散。